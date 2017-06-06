Зачем Саудовская Аравия "душит" Катар?

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Нефть резко начала дорожать после того, как Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром. Позднее к этой пятерке присоединились Ливия, Мальдивы и остров Маврикий.

О последствиях блокады одной из самых богатых стран мира и что будет с нефтью дальше, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки цей конфлікт і розрив дипвідносин буде тривалим і сталим і до чого може призвести?

— Почнемо з того, що таке рішення було насправді раптовим і, очевидно, скоріше, емоційним. В значній мірі воно поставило багатьох впливових гравців в цьому регіоні в глухий кут або, принаймні, в режим очікування, оскільки формально Катар звинувачується в підтримці тероризму. Якщо говорити більш конкретно, то в тому що вони близько мільярда доларів виділили повстанцям, пов'язаним з шиїтами і також організації, пов'язані з сунітськими радикальними групами. Саудівська Аравія звинувачує Катар в тому, що власне вони грають не на тому боці в єменській війні, і єменська війна в значній мірі визначила позицію Саудівської Аравії та союзників і призвела до цього розколу. Катар вже пояснював тим, що вони витратили ці гроші як викуп за членів королівської родини і військових. Але в тому числі і що ця інформація була відома, в тому числі спецслужбам і іншим. Тобто реакція доволі очевидна і зрозуміло, що Саудівська Аравія в значній мірі скористалася цим доволі гучним приводом, для того щоб зрештою спробувати встановити гегемонію в цьому регіоні, оскільки Катар тривалий час був конкурентом Саудівській Аравії за вплив в регіоні і взагалі на Близькому Сході. Слід не забувати, що один з ключових інструментів впливу Катару, це звісно "Аль-Джазіра", для ЗМІ яка в значній мірі стала мультиплікатором "арабської весни".

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Раніше такі ж звинувачення висувалися Саудівській Аравії. А зараз Катару. Чи змінилася політика Ер-Ріяду?

— Ні, не змінилася політика. Я думаю, що тут мова знову йде про Ємен в першу чергу та про скоординованість дій або про уявлення Саудівської Аравії про те, хто має абсолютно впливати в Ємені, хто має виступати і в яких позиціях в цій війні. І з позиції уряду Саудівської Аравії Катар порушив попередні домовленості, що дало їм можливість звинуватити їх в підтримці тероризму. Зрозуміло, що якщо розбиратися конкретно, то визнання аргументів і інформації про те, що всі країни Близького Сходу так чи інакше підтримують ті чи інші повстанські рухи і активно залучені в війну між шиїтами і сунітами. В даному випадку шиїтське питання є одним з ключових, оскільки як мінімум Катар звинувачується в тому, що він пропонує встановити і покращити відносини з Іраном. І це дисонує з заявами та рішеннями, які були укладені між нинішньою адміністрацією США і саудівським урядом щодо стримування Ірану.

Тобто це може бути відлунням того, що відбувається в американській адміністрації також?

— Абсолютно точно. Багато хто з дослідників пояснює цей розрив і таку різкість тим, що Саудівська Аравія впевнена в своїх силах, спираючись на угоду, укладену з США.

Що чекає на конфлікти в Сирії та Ємені? Є перспективи врегулювання?

— До цього ці перспективи були доволі примарними та сьогодні вони не стали кращими. Важко сказати наскільки ситуація стане гіршою чи залишиться на тому ж рівні. Зрозуміло, що може бути дуже цікавий дрейф. Наскільки він буде глибоким, дрейф з боку Катару вбік Ірану. Принаймні Іран вже заявляє про готовність постачати в Катар харчі у відповідь на ембарго і блокаду, яку застосовують інші країни Перської затоки. Тобто тут є певні зміни і руйнування такого єдиного сунітського фронту проти шиїтської експансії. В цьому процесі цікава роль Туреччини, яка вже активно долучається до цього конфлікту. Реджеп Ердоган активно шукає шляхи втручання, як посередника та веде активні консультації. Тобто у Туреччини з'являється ще один шанс активніше вплинути на близькосхідну політику і таким чином спробувати ще раз закріпити себе як ключову країну-медіатора.

Туреччина стане тут медіатором і посередником чи займе одну з конфліктуючих сторін?

— Я думаю, що Ердоган не буде робити різких кроків, у нього є час і можливості проаналізувати. Він є політиком, який вміє як мінімум робити і очікувати. Мені здається, що він спробує скористатися шансом стати власне саме посередником в першу чергу.

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Ранее доктор экономических наук Вячеслав Потапенко заявил в эфире Голоса Столицы, что на Ближнем Востоке происходит некая перегруппировка и об этом свидетельствует недавний визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Также специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил в эфире "ГС", что страны Персидского залива объединяются таким же экономическим союзом как фактически ЕС, поэтому малейшие изменения в отношениях плохо сказываются.