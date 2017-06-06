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    Паника в Катаре: люди скупают еду, опасаясь дефицита после дипскандала

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    Жители катарской столицы Дохи атакуют супермаркеты, массово скупая продукты питания в связи с тем, что восемь государств разорвали дипломатические отношения с Катаром.
    Канал RT на русском на Youtube

    Люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране, в частности в столице, сообщает RT на русском.

    Эти страхи появились на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары пищевой промышленности.

    В то же время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять Катару продовольствие.

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    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

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