Катар заплатил связанной с "Аль-Каидой" группировке $1 млрд - СМИ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до 1 миллиарда долларов, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщают командиры вооруженных группировок и представители правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 катарских членов королевской семьи на юге Ирака и "50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии". Сообщается, что Катар передал деньги связанной с "Аль-Каидой" группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

Сделка состоялась в апреле. Близкий к катарскому правительству источник сообщил, что "выплаты были сделаны".

Неизвестные вооруженные люди в военной одежде похитили в декабре 2015 года катарских охотников с соколами из охотничьего лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции вблизи границы с Саудовской Аравией. Источник в иракской полиции заявлял РИА Новости, что среди похищенных были члены правящей семьи Катара. Переговоры об освобождении заложников велись более года между Ираном, Катаром и ливанским движением "Хезболлах", в апреле 26 охотников были освобождены и переданы послу Катара в Ираке.

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В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.