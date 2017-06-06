Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре под угрозой срыва - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре находится под угрозой срыва из-за дипломатического скандала, сообщает The Guardian. RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк О чем говорят в мире: разрыв дипотношений с Катаром, интервью Путина

Глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади заявил, что бюджет чемпионата сокращен на 40-50%, заявил глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади.

Чиновник ожидает, что теперь инфраструктура турнира обойдется в 8-10 миллиардов долларов, большинство из которых пойдут на строительство стадионов и тренировочных полей, сообщает Р-Спорт.

"Мы хотели обеспечить финансовую ответственность за инфраструктуру, связанную с чемпионатом мира. Именно поэтому на раннем этапе мы установили первоначальный бюджет и обязались сократить его, поскольку рынок стал понятнее, проект стал яснее после того, как мы определились с масштабом работ", — цитирует аль-Тавади CNNMoney.

Власти Катара первоначально планировали построить 12 стадионов к чемпионату мира-2022, но теперь предлагают ограничиться восемью — минимальным количеством, требуемым ФИФА.

"ФИФА еще не согласовала окончательное количество (стадионов), и мы ведем с ними переговоры, чтобы утвердить окончательное количество арен. Мы предлагаем восемь стадионов, но в случае продолжения переговоров может появиться еще одна арена", — сказал аль-Тавади.

В феврале министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади заявил, что власти Катара каждую неделю тратят около 500 миллионов долларов на крупные инфраструктурные проекты для чемпионата мира по футболу. Сообщалось, что в общей сложности на подготовку к чемпионату мира-2022 будет потрачено 200 миллиардов долларов.

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В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.