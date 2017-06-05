Когда цель общественный объект, предотвратить теракт невозможно - эксперт

РИА Новости Украина

Теракт и последствия теракта в Лондоне комментирует Sputnik британский эксперт по безопасности Вилл Геддис (Will Geddes), основатель ICP Group.

Полагаю, что после комментария (премьер-министра Терезы Мэй) "С нас хватит", заявления о том, что превентивная стратегия должна быть полностью обновлена и пересмотрена, приобретают огромное значение.

Нужно принять во внимание, что у террориста есть свой "жизненный цикл". Начиная с того, где они могут быть потенциально рекрутированы, и здесь речь идет о конкретных восприимчивых (к радикализации) сообществах, и как мы их можем обнаружить. Во-вторых, как эта радикализация им коммуницируется, и какие меры мы можем предпринять, чтобы защитить тех, кто восприимчив.

Нужна поддержка сообщества, а также друзей и членов семьи, для того, чтобы человек чувствовал себя бы достаточно уверенно, чтобы сообщать властям. Также, соответствующим образом, должна быть расширена возможность информировать анонимно — возможно боле на личном уровне, чем только по телефону. Это поможет вмешиваться на любой стадии "жизненного цикла", до того, как он материализуется в террористический акт.

Защитить такие легко уязвимые (городские объекты) цели (как Лондонский мост) практически невозможно, только если установить физические барьеры безопасности или защитные меры, которые сделают невозможным заезд на пешеходный тротуар для автомобиля.

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В конечном счете, когда целью становятся общественные объекты, где пострадавшие — не военные, единственный способ препятствовать или предотвратить (терроризм) — с помощью сбора информации. Иные способы слишком сложны.

Реакция полиции (на инцидент) была свидетельством не только степени и уровня готовности, но и того, что мы лучшие в мире, когда речь идет о противодействии терроризму.