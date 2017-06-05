О чем говорят в мире: разрыв дипотношений с Катаром, интервью Путина

РИА Новости Украина

Разрыв отношений с Катаром

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, эта тема сразу заняла передовицы крупных зарубежных изданий, в том числе Wall Street Journal, Guardian.

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Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. WSJ указывает, что страны обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела этих государств. Вслед за разрывом отношений с Катаром командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды" и ИГ».

ИГ и Лондон

Внимание зарубежных СМИ по-прежнему приковано к теракту в Лондоне, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Жертвами нападения, ставшим третьим по счету в Великобритании за последние два с половиной месяца, стали семь человек, имена погибших, как и имена нападавших власти Великобритании пока не называли. Однако издание Telegraph сообщило, что первой опознанной жертвой теракта стала гражданка Канады Крисси Арчибальд.

Издание Times отмечает, что один из нападавших – уроженец Пакистана пытался вербовать детей в ИГ. По поводу терактов высказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Хватит значит хватит", — приводит издание Guardian ее слова.

Благотворительный концерт в Манчестере

СМИ (Independent, New York Times, Washington Post, Guardian) пишут о событии, связанном с еще одним терактом, случившимся практически за две недели до нападения в Лондоне.

Американская певица Ариана Гранде, во время выступления которой в Манчестере 22 мая смертник устроил взрыв, унесший жизни более 20 человек, обещала дать благотворительный концерт в том же городе. Концерт One Love Manchester проходил в воскресенье вечером и на него пришли более 50 тысяч человек.

"Британцы пришли вновь увидеть Ариану Гранде – в этот раз наперекор", пишет издание Washington Post, отмечая, что британцы хотели таким образом показать: "мы не боимся".

Британский Красный Крест собрал за счет пожертвований во время концерта порядка трех миллионов долларов.

Интервью Путина

В центре внимания ведущих мировых СМИ (Washington Post, Guardian, New York Times) оказалось интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC.

Издания Politico и Guardian особенно заинтересовало заявление Путина, что информация о наличии у РФ компромата на Трампа является ерундой. Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.

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Guardian пишет, что Москва неоднократно заявляла, что не вмешивалась в ход президентских выборов в США. Издание указывает, что вопрос о вмешательстве станет ключевым во время выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате по этому делу.