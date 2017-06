Красный Крест на концерте Арианы Гранде собрал в Манчестере более $3 млн

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Британский Красный Крест сообщил, что во время проходившего в воскресенье вечером благотворительного концерта в британском Манчестере собрал порядка 3 миллионов долларов за счет пожертвований в пользу пострадавших.

Британский Красный Крест отметил, что общая сумма пожертвований, которые удалось собрать для фонда Manchester Emergency Fund, составляет более 10 миллионов долларов.

Организаторы концерта не указывают, какую сумму им удалось собрать за счет продажи билетов.

В воскресенье вечером в Манчестере проходил благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве в этом городе. Ожидалось, что в нем примут участие Ариана Гранде, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That. Концерт призван продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся теракт в комплексе "Манчестер Арена", жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.