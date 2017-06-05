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    Путин: не должно быть сомнений о развитии России демократическим путем

    (обновлено: )18
    По словам президента РФ Владимира Путина, Россия развивается по демократическому пути, "это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого никаких сомнений о развитии России демократическим путем быть не должно.

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    "Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного", — сказал Путин интервью американскому телеканалу NBC.

    "У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок. Обращаю ваше внимание на то, о чем я говорил недавно, будучи во Франции, да и в общении с другими своими коллегами из Европы. Наша полиция, слава Богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах", — добавил он.

    Президент отметил, что в США и избирательный закон еще далек от совершенства.

    "Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?" — отметил также российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что настаивающие на достоверности информации о имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, прямых доказательств подобного вмешательства нет.

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