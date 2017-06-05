Ариана Гранде выступила в Манчестере

50 тысяч зрителей пришли на благотворительный концерт американской певицы Арианы Гранде, который состоялся в Манчестере в воскресенье. Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от теракта, произошедшего во время выступления певицы 22 мая.

В концерте, билеты на который разошлись за шесть минут, также приняли участие Кэти Перри, Джастин Бибер, Coldplay и другие артисты.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.