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    Ариана Гранде выступила в Манчестере

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    Теракт на Лондонском мосту (176)

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    Американская певица Ариана Гранде выступила в Манчестере, где дала благотворительный концерт в память о погибших. Мероприятие прошло под усиленной охраной полиции.
    euronews (на русском)

    50 тысяч зрителей пришли на благотворительный концерт американской певицы Арианы Гранде, который состоялся в Манчестере в воскресенье. Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от теракта, произошедшего во время выступления певицы 22 мая. 

    © 2017 The New York Times Company
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб

    В концерте, билеты на который разошлись за шесть минут, также приняли участие Кэти Перри, Джастин Бибер, Coldplay и другие артисты.

    Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.

    Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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