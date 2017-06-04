Ситуация в Лондоне после теракта: напряжение сохраняется

Полиция сохраняет на ближайшее время оцепление у места теракта у Лондонского моста и на рынке в Боро, а также просит лондонцев избегать посещения этого района, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

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"Оцепление сохраняется. Мы просим граждан избегать посещения районов у Лондонского моста и рынка Боро. Полиция просит граждан сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном", — говорится в сообщении.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

Правоохранители задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.