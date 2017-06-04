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    Ситуация в Лондоне после теракта: напряжение сохраняется

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (170)

    (обновлено: )32
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Лондонская полиция проводит спецоперацию
    Ситуация на месте терактов в Лондоне
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лондонская полиция проводит спецоперацию
    Лондонская полиция проводит спецоперацию
    news.sky.com
    Ситуация на месте терактов в Лондоне
    Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.

    Полиция сохраняет на ближайшее время оцепление у места теракта у Лондонского моста и на рынке в Боро, а также просит лондонцев избегать посещения этого района, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

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    "Оцепление сохраняется. Мы просим граждан избегать посещения районов у Лондонского моста и рынка Боро. Полиция просит граждан сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном", — говорится в сообщении.

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

    Правоохранители задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

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