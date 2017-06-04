наверх
04.06.201723:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В США покажут фильм о Путине

    (обновлено: )22030
    Согласно информации, фильм основан на интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну. Лента будет полностью показана 12-15 июня на американском канале Showtime.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 12 июня, в США стартует показ документального фильма о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает Politico.

    Мальчик расплакался на встрече с Путиным в Кремле. Видео
    RT на русском/Youtube
    Мальчик расплакался на встрече с Путиным в Кремле

    Четырехсерийный фильм основан на интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну. Лента будет полностью показана 12-15 июня на американском канале Showtime (подразделение компании CBS).

    О планах снять фильм о Путине легендарный режиссер Оливер Стоун заявил еще в 2014 году. После достижения договоренностей с Кремлем режиссер сопровождал российского лидера, собирая материалы для фильма.

    Также вышел проморолик картины, которую будут транслировать в эфире американского телеканала Showtime.

    Ранее сообщалось, что в 2016 году Стоун выступил продюсером и принял активное участие в фильме "Украина в огне", где взял интервью у президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Теракт на Лондонском мосту
    Давка в Турине
    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве