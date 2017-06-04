В США покажут фильм о Путине

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 12 июня, в США стартует показ документального фильма о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает Politico.

Четырехсерийный фильм основан на интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну. Лента будет полностью показана 12-15 июня на американском канале Showtime (подразделение компании CBS).

О планах снять фильм о Путине легендарный режиссер Оливер Стоун заявил еще в 2014 году. После достижения договоренностей с Кремлем режиссер сопровождал российского лидера, собирая материалы для фильма.

Также вышел проморолик картины, которую будут транслировать в эфире американского телеканала Showtime.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Стоун выступил продюсером и принял активное участие в фильме "Украина в огне", где взял интервью у президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.