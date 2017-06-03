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    В мире

    У НАТО нет информации о заявлении Путина про вступление России в альянс

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    Представитель НАТО, комментируя РИА Новости слова российского президента Владимира Путина о предложении по вступлению России в альянс, сообщил, что такой информации нет.
    НАТО
    NATO

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. У НАТО нет информации о заявлении президента РФ Владимира Путина по вступлению России в альянс. Об этом заявил РИА Новости в субботу представитель НАТО.

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    "У нас нет информации по этому вопросу", — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать слова российского президента.

    Ранее издание Politico привело выдержки из интервью, которое Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну.

    В нем глава государства говорит, что на одной из последних встреч с Биллом Клинтоном, когда тот занимал пост президента США, в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против".

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