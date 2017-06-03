У НАТО нет информации о заявлении Путина про вступление России в альянс

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. У НАТО нет информации о заявлении президента РФ Владимира Путина по вступлению России в альянс. Об этом заявил РИА Новости в субботу представитель НАТО.

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"У нас нет информации по этому вопросу", — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать слова российского президента.

Ранее издание Politico привело выдержки из интервью, которое Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну.

В нем глава государства говорит, что на одной из последних встреч с Биллом Клинтоном, когда тот занимал пост президента США, в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против".