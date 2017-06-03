Путин рассказал, почему Россия "остро реагирует на расширение НАТО"

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только вассалы, об этом российский лидер заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

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"Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы", — указал Путин в интервью, выдержки из которого были опубликованы изданием Politico.

"Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все, что угодно: и системы противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы. А нам что делать?" — задается российский лидер вопросом.

"Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает", — отметил Путин.

"Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? В принципе мы понимаем ценность либо отсутствие ценности НАТО и опасности для нас самой организации. Но что нас беспокоит? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются они", — также добавил президент.

Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО.