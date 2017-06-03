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    Путин предлагал Клинтону вступление России в НАТО - СМИ

    (обновлено: )44530
    Как заявил президент РФ Владимир Путин, на одной из последних встреч с Клинтоном он в ходе дискуссии предложил вариант вступления России в НАТО. Клинтон ответил, что не против.
    Владимир Путин
    Odd ANDERSEN / AFP

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала", — сообщил Путин в интервью, выдержки из которого приводит издание Politico.

    Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО не представляет угрозы для Российской Федерации, и она знает об этом.

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