Путин предлагал Клинтону вступление России в НАТО - СМИ

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КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

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"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала", — сообщил Путин в интервью, выдержки из которого приводит издание Politico.

Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО не представляет угрозы для Российской Федерации, и она знает об этом.