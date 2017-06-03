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    В мире

    Глава МИД Германии обсудил с Путиным Украину - СМИ

    (обновлено: )6
    Немецкий министр Зигмар Габриэль дал понять, что условием снятия санкций будет выполнение Россией условий Минских договоренностей 2015 года, "от чего Москва далека".
    Зигмар Габриель
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Вчера, 2 июня, глава МИД Германии Зигмар Габриэль обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и другие вопросы в ходе своего визита в Санкт-Петербург на международный экономический форум. Об этом сообщает Morgen Web.

    После встречи Габриэль заявил о надежде на "нормандский формат", вплоть до встреч до глав государств и правительств".

    Далее немецкий министр дал понять, что условием снятия санкций будет выполнение Россией условий Минских договоренностей 2015 года, "от чего Москва далека".

    Ужин, который позиционируется как "приватный", длился более двух часов и затянулся до пол-второго ночи.

    На нем присутствовал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, друг Владимира Путина. До ужина Габриэль 45 минут беседовал с российским президентом с глазу на глаз. С Сергеем Лавровым, переговоры с которым анонсировались немецким МИД, Габриэль не встретился.  

    Это уже второй визит Габриэля в Россию после вступления его в должность министра иностранных дел в конце января. 

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