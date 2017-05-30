наверх
30.05.201716:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Макрон и Путин не обсуждали осужденных в РФ украинцев - Песков

    (обновлено: )3210
    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе встречи Путина и Макрона вопрос о деле украинца Романа Сущенко не поднимался.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Тема осужденных в России украинцев на переговорах Путина и Макрона не поднималась, речь шла в целом об урегулировании в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Кость Бондаренко
    Украинское фото
    Встреча Путин-Макрон. Минска-3 точно не будет - Бондаренко

    Накануне в Париже прошла первая встреча и переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    "Нет, конкретные вопросы не поднимались, речь заходила в целом об украинском урегулировании и о необходимости попытаться интенсифицировать процесс урегулирования, оценить причины нынешней пробуксовки и вместе посмотреть, возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли на вчерашних переговорах Путина и Макрона вопрос о деле украинца Романа Сущенко.

    Сущенко обвиняется в России в шпионаже. Он был задержан ФСБ в начале октября 2016 года, в апреле суд продлевал срок его ареста до 30 июня. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

    Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Донбасс. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе