Макрон и Путин не обсуждали осужденных в РФ украинцев - Песков

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Тема осужденных в России украинцев на переговорах Путина и Макрона не поднималась, речь шла в целом об урегулировании в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в Париже прошла первая встреча и переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Нет, конкретные вопросы не поднимались, речь заходила в целом об украинском урегулировании и о необходимости попытаться интенсифицировать процесс урегулирования, оценить причины нынешней пробуксовки и вместе посмотреть, возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли на вчерашних переговорах Путина и Макрона вопрос о деле украинца Романа Сущенко.

Сущенко обвиняется в России в шпионаже. Он был задержан ФСБ в начале октября 2016 года, в апреле суд продлевал срок его ареста до 30 июня. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.