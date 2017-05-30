В Украине возмутились, что Путин назвал Анну Ярославну русской княжной

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Слова президента России Владимира Путина, который назвал Анну Ярославну русской княжной, вызвали возмущение среди украинских политиков, главу российского государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, напомнил он, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.

По словам замглавы администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, Путин "пытался ввести в заблуждение", назвав Анну Ярославну русской.

"Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (в то время Москва даже не существовала)", — написал он на своей странице в Facebook.

Схожее мнение выразила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. "Анна Киевская. Королева Франции! — Надпись на постаменте. И точка… Французская элита точно знает историю происхождения своей королевы и страны", — написала она на своей странице в Facebook.

Посол Украины в США Валерий Чалый также обвинил российского президента в "присвоении" Анны Ярославны. "Когда В. Путин говорит от имени России о "нашем" князе Ярославе и его младшей дочери Анне — королеве Франции, то не только пытается посягнуть на наши украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе, но и достичь других целей", — написал посол в Facebook.