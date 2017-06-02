наверх
02.06.201703:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Путин о покушениях и личной безопасности

    (обновлено: )12
    В интервью известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент Владимир Путин заявил, что доверяет своей службе безопасности.
    Канал на Youtube CBS This Morning

    Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, заявил, что доверяет своей службе безопасности. 

    Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня. Отрывки разговора транслировались на сайте телекомпании CBS

    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

    "Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", — сказал Путин.

    Стоун в интервью заявил, что ему известно о пяти попытках покушения на Путина. "Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50", — сказал режиссер.

    В ответ на это российский лидер заявил, что он разговаривал с Кастро на этот счет. "Он мне сказал, знаешь, почему я жив? Я спросил, почему. Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично", — рассказал Путин.

    Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране. "Доверяю", — сказал российский президент. "У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет", — добавил он.

    Читайте также: А вы готовы к диалогу? Переговоры Макрон — Путин, опрос экспертов

    Напомним, в Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США