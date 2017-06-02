Путин о покушениях и личной безопасности

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, заявил, что доверяет своей службе безопасности.

Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня. Отрывки разговора транслировались на сайте телекомпании CBS.

"Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", — сказал Путин.

Стоун в интервью заявил, что ему известно о пяти попытках покушения на Путина. "Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50", — сказал режиссер.

В ответ на это российский лидер заявил, что он разговаривал с Кастро на этот счет. "Он мне сказал, знаешь, почему я жив? Я спросил, почему. Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично", — рассказал Путин.

Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране. "Доверяю", — сказал российский президент. "У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет", — добавил он.

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Напомним, в Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.