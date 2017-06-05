Высший пилотаж от "Соколов России" на воздушном параде под Питером

Самой зрелищной частью праздника стало выступление группы высшего пилотажа "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н "Ночной охотник", а также демонстрационный полёт "Соколов России" на самолётах Су-27СМ, сообщает RT на русском.

Ранее сообщалось, что тактико-специальные учения ФСБ России прошли на южном берегу Крыма в одном из санаторно-курортных комплексов. Учения длились два дня: 1 и 2 июня. На них отработали алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений органов безопасности в чрезвычайных ситуациях.

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