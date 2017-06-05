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    Высший пилотаж от "Соколов России" на воздушном параде под Питером

    (обновлено: )12330
    Под Санкт-Петербургом на военном аэродроме прошёл воздушный парад, посвящённый 75-й годовщине образования 6-й армии ВВС и ПВО России.
    RT на русском

    Самой зрелищной частью праздника стало выступление группы высшего пилотажа "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н "Ночной охотник", а также демонстрационный полёт "Соколов России" на самолётах Су-27СМ, сообщает RT на русском.

    Ранее сообщалось, что тактико-специальные учения ФСБ России прошли на южном берегу Крыма в одном из санаторно-курортных комплексов. Учения длились два дня: 1 и 2 июня. На них отработали алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений органов безопасности в чрезвычайных ситуациях.

    Смотрите также: ФСБ показала видео учений в Крыму

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