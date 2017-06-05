ОАЭ дали дипмиссии Катара в Абу-Даби 48 часов, чтобы покинуть страну

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. ОАЭ дали катарским дипломатам 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Дипломатической миссии Катара отводится 48 часов на то, чтобы покинуть страну", — приводит канал текст заявления.

Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. В заявлении, распространенном официальным агентством страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".