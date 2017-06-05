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    В мире

    ОАЭ дали дипмиссии Катара в Абу-Даби 48 часов, чтобы покинуть страну

    (обновлено: )39910
    В тексте заявления отмечается, что дипломатической миссии Катара отводится 48 часов на то, чтобы покинуть Объединенные Арабские Эмираты.
    Флаг ОАЭ на борту лодки в Дубаи
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. ОАЭ дали катарским дипломатам 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    "Дипломатической миссии Катара отводится 48 часов на то, чтобы покинуть страну", — приводит канал текст заявления.

    Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

    Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. В заявлении, распространенном официальным агентством страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

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