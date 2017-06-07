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    США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре

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    Дипломатическая блокада Катара (20)

    (обновлено: )14111
    Власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани.
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США подозревают "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

    Ранее сообщалось, что ФБР оказывает Катару помощь в расследовании взлома.

    "Официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками", — утверждает телеканал. Каких-либо подтверждений он не приводит.

    Катар
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
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    Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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    Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после взлома ряд стран во главе с Саудовской Аравией разорвали отношения с Катаром.

    Информагентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношения к властям эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через четыре часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы и микроблоги агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.

    Ранее сообщалось, что власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским СМИ в сети, в том числе к популярному спутниковому телеканалу "Аль-Джазира", после взлома хакерами сайта государственного информационного агентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС.

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    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

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