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    Путин: хакеры, вмешавшиеся в американские выборы, могли быть из США

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    По словам российского президента, хакеры, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы, могут быть из Соединенных Штатов, просто они "очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию".
    Президент РФ В. Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин, говоря о вмешательстве в выборы в США, заявил, что хакеры, которых на Западе называют российскими, могли быть из Соединенных Штатов, но "ловко и профессионально перевели стрелку".

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    "Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы? Я могу", — заявил Путин в интервью телеканалу NBC.

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    Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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