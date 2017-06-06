Вначале большого конфликта: стычка в Персидском заливе

РИА Новости Украина

Sputnik Italia публикует колонку независимого публициста Джульетто Кьезы (Giulietto Chiesa) о напряжении возникшем вокруг Катара.

Разрыв дипломатических отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, Бахрейном, Ливией и Катаром означает радикальный поворот в ситуации на Ближнем Востоке.

Не исключено, что это приведет к крупномасштабным военно-политическим действиям. Авиационные эскадрильи Катара, вероятно, постоянно патрулируют небо над Дохой, в то время как страны враждебной ему коалиции объявили о разрыве всех контактов, в том числе воздушного и морского сообщения, а также связей между банками, и все из-за прихотливого эмира Тамима бин Хамад Аль Тани. Границы страны будут закрыты и сотрудники посольств вскоре вернутся в свои страны. Аль-Джазира, "голос" Катара, запрещена повсеместно.

То, что произошло, непросто понять. На первый взгляд, причиной конфликта стало заявление министра иностранных дел Катара Мухаммеда Аль Тани, которое Саудовская Аравия сочла оскорбительным, и, в первую очередь, чересчур дружелюбным по отношению к Ирану. Мухаммед Аль Тани выложил в Твиттер довольно резкую фразу против дискредитирующих Катар информационных кампаний, "особенно активных" в Саудовской Аравии, а также в американских СМИ, процитировав слова имама Али, "первого имама" шиитских мусульман: "Есть средство от любой раны, за исключением отсутствия этики, от этого лекарств нет".

Правительство Катара это немедленно опровергло, оправдав это высказывание атакой неназванных хакеров, которые якобы смогли взломать официальный сайт и опубликовать фейковое заявление. Но четыре суннитские страны решили воспользоваться этим предлогом, неважно, ложным или правдивым, и ответили молниеносно. Очевидно, что причины разрыва с Катаром более серьезные. После визита Трампа в Эр-Рияд и его благословения новой суннитской коалиции против шиитского Ирана, Саудовская Аравия решила, что может диктовать новые правила в Персидском заливе. И Катар, как главного грешника, нужно было поставить на место в первую очередь.

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Обвинения против Катара в "поддержке терроризма" выглядят особенно комичными, поскольку исходят от страны (Саудовской Аравии — Ред.), которая больше всех финансировала и организовывала силы так называемого ИГ. Более того, они прикрывают наличие, как минимум, двух видов терроризма. На самом деле Катар за годы стремительного финансового роста стал одним из спонсоров одной из салафийских террористических организаций, которая отличается от саудитских — ваххабитских. И именно к последним себя относят и "Братья-мусульмане" и некоторые подразделения Фронта ан-Нусры и Аль-Каиды, а также палестинское движение Хамас.

Это объясняет присутствие Египта во главе с Абдулом Ас-Сиси в коалиции против Катара и на стороне Эр-Рияда (который, к тому же, гарантирует выгодные цены на нефть). В то же время Бахрейн, где имеется сильное шиитское присутствие, обвинил Доху во "вмешательстве в внутренние дела страны и в поддержке экстремистов в Йемене". Госсекретарь США, Рекс Тиллерсон, заявил, что не считает, что решение Эр-Рияда и его союзников "будет иметь какой-либо значительный эффект" как в регионе, так и в мире. Но уже после первого действия очевидно, что, напротив, результаты будут весьма серьезными и повлияют на многих.

На кону важнейшие интересы, выходящие за пределы полемики "кто больше террорист" и тысячелетних разногласий, разделяющих шиитов и суннитов. На самом деле, вопрос стоит о газе. Для Катара это главный источник богатства, в настоящее время он экспортирует газ танкерами. Но недавно открытое огромнейшее месторождение метана посреди Персидского залива, которое наполовину находится в территориальных водах Ирана, гарантирует десятилетия достатка и благополучия. Известно, что одна из причин, по которым Дональд Трамп так горячо поддерживал создание "арабской НАТО", состоит как раз в его стремлении контролировать этот источник газа. И ни для кого не секрет, что одной из причин войны в Сирии было решение Башара Ассада не позволить проложить по территории страны газопровод, по которому через Саудовскую Аравию газ шел бы в Средиземноморье. Сейчас Эр-Рияд рассматривает, после поражения ИГ в Сирии, вариант газопровода через Иорданию и Израиль. Но, возможно, Доха планировала проложить его через Иран и Турцию до Средиземноморья, в сотрудничестве с заклятыми врагами Саудовской Аравии и Израиля. Именно поэтому Тиллерсон делает вид, что ситуация его не беспокоит, хотя должна была бы. Может быть, Вашингтон решит нажать на курок и покончить с эмиром Тамимом?