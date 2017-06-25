Порошенко: Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США с целью укрепления энергетической безопасности. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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"Энергетическая безопасность также заключается и в ядерной энергетике. И здесь мы увеличиваем значительно, как я и отметил две недели назад, долю американских поставщиков ядерного топлива "Westinghouse" в Украине. Я надеюсь, что нам удастся это сделать до 55%", — сказал он.

Также глава государства добавил, что на данный момент продолжается строительство завода по переработке отработанного ядерного топлива. "Это также мы слезаем с крючка, на котором на сегодняшний день думает, что нас держит Российская Федерация", — отметил Петр Порошенко и добавил — "Этого не будет".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина планирует закупить минимум 2 млн тонн угля из США в условиях максимального содействия с американской стороны.