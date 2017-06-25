Порошенко: соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу 1 сентября

УНИАН

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС будет завершена в июле 2017 года. Об этом говорится на сайте президента Украины.

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"В июле процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. На саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации и с 1 сентября это чрезвычайно важное стратегическое соглашение с ЕС вступит в силу", — сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что минюст Нидерландов подписал закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Позже Соглашение об ассоциации Украины с ЕС обнародовали в официальном вестнике Нидерландов.