Порошенко ожидает вступление в силу ассоциации Украины с ЕС с 1 сентября

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом в полном объеме начнет действовать с 1 сентября 2017 года.

"Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель для того, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королем Нидерландов. И это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина, с 1 сентября, имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу", — сказал президент 20 июня в Вашингтоне, куда прибыл с рабочим визитом.

Президент Украины отметил, что препятствия ассоциации Украины с ЕС устраивала Россия. "Преодолели огромное сопротивление, которое Россия пыталась осуществить, чтобы не дать возможности ратифицировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом", — сказал Порошенко.

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С 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.