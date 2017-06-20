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    Порошенко ожидает вступление в силу ассоциации Украины с ЕС с 1 сентября

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (593)

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    Пер Порошенко после визита в США отправится в Брюссель, где примет участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королем Нидерландов.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом в полном объеме  начнет действовать с 1 сентября 2017 года.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    "Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель для того, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королем Нидерландов. И это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина, с 1 сентября, имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу", — сказал президент 20 июня в Вашингтоне, куда прибыл с рабочим визитом.

    Президент Украины отметил, что препятствия ассоциации Украины с ЕС устраивала Россия. "Преодолели огромное сопротивление, которое Россия пыталась осуществить, чтобы не дать возможности ратифицировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом", — сказал Порошенко.

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    С 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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