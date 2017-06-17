наверх
17.06.201701:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Путин заявил об ущербе украинской экономике из-за ассоциации с ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (586)

    (обновлено: )11321
    По мнению российского президента, поставки украинской продукции в Евросоюз упали на 23%, в Россию - на 50%. Путин уверен, что эффект от ассоциации с ЕС "не оправдал ожиданий".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина. Украинский народ от ассоциации с Евросоюзом только потерял, а бизнес получил ограничения поставок в ЕС, потерял доступ к рынку РФ, при этом обещанный безвизовый режим не дает свободного доступа к европейскому рынку труда для украинцев, считает президент России Владимир Путин.

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото
    Безвиз – праздник для бедных, пустой звук для нищих

    "И что случилось дальше (после ассоциации)? ЕС открыла свои границы Украине. Это обнулило тарифы для украинских продуктов. Но поставки украинской продукции в Евросоюз упали на 23%, в Россию — на 50%. Эффект не оправдал ожиданий и они потеряли доступ к рынку России. Поставки украинской сельскохозяйственной продукции, которая ранее успешно поставлялась в Западную Европу, ограничили квотами. И эти квоты были представлены европейцами. Они наносили ущерб с первых месяцев подписания соглашения", — сказал Путин в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну..

    Эта часть беседы с Владимиром Путиным датирована маем 2016 года.

    "Сейчас Украина бьется за безвизовый режим для своих граждан. Но для чего они это делают. Они не смогут получить свободный доступ к рынку труда за пределами страны. Но людей снова обманывают, поскольку даже, если "безвиз" будет получен, работать там они не смогут", — добавил президент.

    Читайте также: В Евросоюзе конкретизировались проблемы с Восточной Европой

    С 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Президент РФ Владимир Путин
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада