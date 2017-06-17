Путин заявил об ущербе украинской экономике из-за ассоциации с ЕС

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина. Украинский народ от ассоциации с Евросоюзом только потерял, а бизнес получил ограничения поставок в ЕС, потерял доступ к рынку РФ, при этом обещанный безвизовый режим не дает свободного доступа к европейскому рынку труда для украинцев, считает президент России Владимир Путин.

"И что случилось дальше (после ассоциации)? ЕС открыла свои границы Украине. Это обнулило тарифы для украинских продуктов. Но поставки украинской продукции в Евросоюз упали на 23%, в Россию — на 50%. Эффект не оправдал ожиданий и они потеряли доступ к рынку России. Поставки украинской сельскохозяйственной продукции, которая ранее успешно поставлялась в Западную Европу, ограничили квотами. И эти квоты были представлены европейцами. Они наносили ущерб с первых месяцев подписания соглашения", — сказал Путин в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну..

Эта часть беседы с Владимиром Путиным датирована маем 2016 года.

"Сейчас Украина бьется за безвизовый режим для своих граждан. Но для чего они это делают. Они не смогут получить свободный доступ к рынку труда за пределами страны. Но людей снова обманывают, поскольку даже, если "безвиз" будет получен, работать там они не смогут", — добавил президент.

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С 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.