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    Путин: Киеву должны объяснить, что конфликт в Донбассе не решить оружием

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    Киев - Донбасс. Конец АТО? (563)

    (обновлено: )29142
    Российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну "конфликты такого рода, как в Донбассе, не могут быть решены посредством оружия".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью оружия, США и Европа должны объяснить это киевским властям, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

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    Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

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    "Конфликты такого рода, как в Донбассе, не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут – тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность", — сказал Путин.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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