В Нидерландах опубликована ассоциация с Украиной

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС обнародовали в официальном вестнике Нидерландов. Документ подтверждает ввод в действие ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Отныне закон о ратификации вступает в силу.

Далее страна передаст грамоты по ратифицирование штаб квартиры ЕС — Брюссель.

Напомним, ранее Минюст Нидерландов одобрил ассоциацию с Украиной. Король Нидерландов подписал закон об ассоциации 1 июня, а 8 июня истек срок подачи возможной апелляции. Перед этим верхняя и нижняя палаты парламента страны одобрила ее ратификацию.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.