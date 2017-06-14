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    В мире

    В Нидерландах опубликована ассоциация с Украиной

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    Европа открывает для украинцев свои границы (581)

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    Документ подтверждает ввод в действие ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Отныне закон о ратификации вступает в силу.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС обнародовали в официальном вестнике Нидерландов. Документ подтверждает ввод в действие ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Отныне закон о ратификации вступает в силу.

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    Далее страна передаст грамоты по ратифицирование штаб квартиры ЕС — Брюссель.

    Напомним, ранее Минюст Нидерландов одобрил ассоциацию с Украиной. Король Нидерландов подписал закон об ассоциации 1 июня, а 8 июня истек срок подачи возможной апелляции. Перед этим верхняя и нижняя палаты парламента страны одобрила ее ратификацию.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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