В Евросоюзе конкретизировались проблемы с Восточной Европой

Владимир Матвеев, обозреватель

Страны Вышеградской группы выступили против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, мигрантов.

Европейская комиссия начала расследование в отношении трех государств-членов — Польши, Венгрии и Чехии. Страны обвиняются в том, что они в нарушение своих юридических обязательств не приняли беженцев согласно квотам ЕС, сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Первым этапом этой процедуры стал официальный призыв к венгерским, польским и чешским властям исправить ситуацию. Результатом процедуры могут стать крупные штрафы для стран-нарушителей.

В распоряжении Польши, Венгрии и Чехии четыре недели, чтобы предоставить объяснения в деле об отказе принимать мигрантов, передает Польское радио.

Словакия избежала проблемы привлечения, так как заявила о готовности принять ограниченное число мигрантов.

Евросоюз согласовал план по переселению беженцев, прибывающих в Грецию и Италию, в 2015 году, в пик миграционного кризиса. Были установлены квоты, в соответствии с которыми в странах ЕС должны разместить 160 тысяч мигрантов.

За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, а Чехия после непродолжительного участия в программе также перестала выполнять свои обязательства.

Между тем, в соответствии со схемой, Польша была обязана принять 7000 человек, Чехия — 1600, Венгрия — 1,3 тысячи.

Эти страны заявляют, что ЕС не может заставлять принимать мигрантов, так как это вопрос политики безопасности, который страны должны решать на национальном уровне.

Напомним, год тому назад страны Вышеградской группы приняли декларацию, в которой выступили против навязываемых квот по приему беженцев. Согласно предложению ЕК, страны смогут отказаться от участия в механизме распределения на 1 год, но будут обязаны заплатить 250 тысяч евро за каждого беженца, которого они не примут, передает Польское радио.

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В настоящее время Польша и Словакия оспаривают в Европейском суде квоты на мигрантов. По словам вице-премьера Польши Конрада Шиманьского, Варшава готова защищать свои интересы перед Судом Евро союза, так как программа принудительного распределения мигрантов себя не оправдывает.

В ответ на увеличивающиеся потоки беженцев, мигрантов целый ряд стран закрыли свои границы внутри Шенгенской зоны.

Более того, избранный лидерами евроблока сценарий, который предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "Кто хочет большего, тот делает больше", вызвал несогласие ряда европейских стран с этим вариантом. В частности, "мы не согласны на разделение внутри ЕС", заявила ранее премьер министр Польши Беата Шидло.

При этом Варшава стремится к более тесному альянсу с США. Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте строительства российского газопровода и противоречий Варшавы и либеральных Брюсселя и Берлина по приёму мигрантов, стали причинами предстоящего визита Трампа в Варшаву.

Показательно, что в ходе визита Трампа в Польшу с президентом Польши Анджеем Дудой будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества и энергетики в контексте реанимируемой "инициативы трех морей".

Основная цель проекта – создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Балтийском, Черном и Адриатическом морях. Одна из геополитичеких целей возрождения инициативы и визита Трампа — усиление роли стран Восточной и Центральной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы внутри евроблока.

Администрация президента Трампа настроена на наращивание экспорта американских энергоресурсов в Восточную и Центральную Европу, включая СПГ.

Португалия, Испания, Италия и Турция были основными покупателями сжиженного газа из США по итогам 2016 года. На минувшей неделе в Польшу прибыл первый танкер со сжиженным газом из США.

Благодаря американскому присутствию, поляки наращивают свои возможности в Европе, евроблоке.