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    Чехия, Польша и Венгрия подвергнутся санкциям из-за отказа от беженцев

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    Еврокомиссия в течение последних несколько месяцев "неоднократно напоминала тем странам-членам, которые еще не приняли у себя ни одного человека или не пообещали принять их, сделать это".
    Мигрант. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн – РИА Новости Украина. Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к санкциям против Чехии, Польши и Венгрии из-за отказа этих стран от приема беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, говорится в коммюнике ЕК.

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    ЕК отмечает, что в течение последних несколько месяцев она "неоднократно напоминала тем странам-членам, которые еще не приняли у себя ни одного человека или не пообещали принять их, сделать это".

    "К сожалению, несмотря на неоднократные призывы, Чехия, Венгрия и Польша, нарушая законные обязательства, проистекающие из решений совета, и их обязательства перед Грецией, Италией и другими странами-членами, еще не предприняли необходимые действия. В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов", — говорится в заявлении.

    Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о своих претензиях.

    Если страна-член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по данному вопросу. Затем, если государство не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного ЕК срока, последняя может обратиться в Суд ЕС.

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