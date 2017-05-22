наверх
22.05.201711:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша не согласится принимать беженцев - Качиньский

    (обновлено: )31430
    Как подчеркнул лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, если Варшава захочет остановить волну агрессии со стороны иммигрантов, то "надо бы использовать какие-то репрессии".
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Alik Keplicz

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Лидер правящей в Польше партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что страна не согласится принимать беженцев из-за соображений безопасности.

    После убийства беженцами поляка в Польше вспыхнули беспорядки
    Канал Ray TV в Youtube
    После убийства беженцами поляка в Польше вспыхнули беспорядки

    Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

    "Мы должны полностью изменить нашу культуру, радикально снизить уровень безопасности в нашей стране, отнюдь, речь идет не только о терроризме, потому что эти угрозы — это, конечно, больше. Это означает своего рода социальную катастрофу", — приводит слова Качиньского Gazeta Polska Coddiennie.

    По словам Качиньского, "это механизм, который потом не сможем остановить".

    "Если мы захотим остановить эту волну агрессии со стороны иммигрантов — хотя бы по отношению к женщинам — надо бы использовать какие-то репрессии. Если бы мы использовали репрессии, это сразу бы выяснилось, что для них мы — нацисты. Это замкнутый круг. Мы просто не можем в это ввязываться", — сказал он.

    Читайте также: Молодые беженцы наводнили рынок секс-услуг в Германии

    Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

    В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Путешествие в Европу: сколько нужно денег. Инфографика
    Евросоюз отменил визы для украинцев