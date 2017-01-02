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После убийства беженцами поляка в Польше вспыхнули беспорядки

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В городе Элк на северо-востоке Польши вспыхнули беспорядки из-за убийства местного жителя в новогоднюю ночь. Подробнее о массовых протестах смотрите в видео с места событий.
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Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на PAP, вечером 31 декабря 21-летний местный житель получил две колотые раны у кафе Prince Kebab, в результате чего скончался. Владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые впоследствии были задержаны в связи с гибелью молодого человека.

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На следующий день у кафе начали собираться люди, позднее они забросали заведение камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение.

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