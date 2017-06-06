Более 30 беженцев погибли из-за ударов коалиции в пригороде Ракки - СМИ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Свыше тридцати беженцев из Ракки погибли при ударе ВВС коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" в окрестностях города, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По данным канала, беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории.

В минувшую субботу сирийские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники в Ракке о гибели не менее 43 мирных жителей при ударе ВВС коалиции по жилому дому.

МИД Сирии после этого случая в двух письмах генсеку и Совбезу ООН сравнил действия международной коалиции во главе с США с преступлениями террористической группировки ИГ и призвал СБ ООН выступить с осуждением действий коалиции, приведших к гибели мирных граждан.

По словам сирийского ведомства, действия коалиции противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН.

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Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.