Чехия не будет принимать беженцев по квотам ЕС

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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Чехия официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза.

"Чешское правительство в понедельник, 5 июня, решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию", — сообщает DW.

МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что "система распределения беженцев не работает" и "ситуация с безопасностью изменилась" после последних терактов в Европе.

Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования.

В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования.