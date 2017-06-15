США больше не будут сбрасывать проблемы Украины на Евросоюз - Кирюхин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина и США договорились о полноценных переговорах президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне. Встреча запланирована на следующую неделю, 19-20 июня состоится визит Порошенко в США. Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что в ближайшее время Администрация президента Украины официально объявит об этом визите.

Каких результатов можно ожидать от встречи Трампа и Порошенко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Визит украинского президента в Вашингтон начал готовиться еще с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Но почему встреча состоится только сейчас?

— Прежде всего, действительно, визит начался готовиться сразу с момента избрания нового президента. Но, собственно, в этом и заключается работа посольства.

Принципиально важно то, что в последнее время явно наметился перелом в политике Вашингтона, и симптомами этого перелома уже проявились пару недель назад. И в частности, издание "Вашингтон Пост" буквально в конце мая написало о том, что администрация Трампа намерена изменить свой курс в отношении Украины, существенным образом активизировать свое участие в украинских делах. И в этом отношении, как только появилась эта информация, подтвержденная из разных источников, уже очевидно было, что вскоре может состояться такой визит. И именно поэтому информация об этом визите не вызвала столь такого оживления у тех, кто внимательно следил за американскими событиями.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин

Действительно, задача визита, как я понимаю, она имеет больше внутриамериканское значение, чем для американо-украинских отношений. Очевидно, что администрация Трампа, если в начале, скорее, была ориентирована на то, чтобы переложить бремя ответственности решения украинского вопроса, прежде всего, на европейские страны, именно так начинал и Барак Обама, то сейчас в Вашингтоне пришли к выводу, что надо более внимательно изучить украинский вопрос, надо занять более последовательную и более внятную позицию по отношению к событиям, происходящим в Украине, и пути их развития в дальнейшем.

И во многом это было стимулировано, по моему мнению, пониманием американской администрации того, что готовиться встреча лидеров США и России, и соответственно, тема Украины будет одной из тем обсуждения. И строить американо-российские отношения, которые сейчас находятся на крайне низком уровне, и это фиксируется как в Москве, так и в Вашингтоне, так вот, строить американо-российские отношения, оставляя недоговоренности и непонимание по целому ряду ключевых вопросов, таких как Сирия и Украина, в том числе, невозможно.

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Вы отметили, что Вашингтон намерен активизировать свое участие в украинских вопросах. В каком направлении этот курс может измениться?

— Дело, я думаю, идет не столько об изменении, сколько о формировании курса. Поскольку очевидно, что с момента, с января, когда состоялась инаугурация нового президента, до сегодняшнего момента, мы не видели от новой администрации сколь-нибудь внятного курса в украинском вопросе.

Очевидно, что американские должностные лица по Украине работали в рамках тех стратегий, которые были намечены еще во времена Барака Обамы. Как будет корректироваться этот курс, мы на сегодняшний день не знаем. Я думаю, это неблагодарное занятие – что-либо предсказывать.

Но очевидно, что есть понимание того, что украинский вопрос нельзя оставлять вне внимания, нельзя закрывать глаза на то, что в повестке дня в теме Украины то, как она звучит в США, а тема Украины звучит в двух моментах – это конфликт на Востоке и тема коррупции, тема реформ и тема коррупции. Поэтому эти два вопроса остаются.

И я неоднократно это говорил, могу повторить снова, что в Вашингтоне не будут закрывать глаза на какие-то негативные моменты в плане реформирования украинского, и тема борьбы с коррупцией является одной из главных индикаторов отношения Вашингтона к Киеву в будущем. Собственно, эта тема будет сохраняться.

И что касается темы конфликта на Востоке, то я бы обратил внимание на появившуюся информацию о том, что в Вашингтоне рассматривают перспективу, возможность воссоздания комиссии Нуланд-Сурков, которая работала при Бараке Обаме и обеспечивала коммуникацию Вашингтона и Москвы по украинскому вопросу.

Сейчас, насколько мне известно, ходят слухи, что есть уже даже кандидат на место Нуланд в этой комиссии со стороны Вашингтона. Кто это может быть, мы пока не знаем, из должностных лиц в администрации президента Трампа, которые в принципе, могут сейчас работать в этом направлении, я могу назвать только Фиону Хилл. Но не исключено, что будет просто назначен еще новый человек, который будет специально заниматься украинским вопросом.

С какой "повесткой дня" выходит на переговоры украинская сторона?

— Повестка дня для украинской стороны не поменялась. Она будет поднимать, конечно же, вопрос военно-технического сотрудничества и поддержки США, как одного из лидеров стран НАТО в деле военно-технического развития украинских вооруженных сил.

Кроме того, это, конечно же, тема конфликта на Востоке, и это тема, собственно говоря, реформ, она все равно будет звучать. Собственно, вот эти три вопроса – это главные темы повестки дня украино-американских отношений, не считая темы инвестиций, темы привлечения американского бизнеса. Но тут украинские позиции достаточно слабые.

Из того, что вы перечислили, в чем наши аргументы будут убедительными?

— Я не думаю, что тут задача состоит в том, чтобы как-то переубеждать. Я думаю, задача украинской стороны состоит в том, чтобы непосредственно президент Украины донес до президента США свое видение ситуации и возможных сценариев ее развития.

И я бы обратил внимание на то, что этот визит происходит накануне вероятной встречи в Гамбурге Путина и Трампа. И в этом отношении Трампу важно показать, во-первых, то, что он не идет на какие-то закулисные переговоры с Россией по украинскому вопросу, не учитывая мнение Киева. И это одна из тоже задач этого визита.

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И во-вторых, собственно, для выработки своей позиции в отношении украинского вопроса, тоже выслушать мнение украинской стороны, понять его более глубоко. Это тоже очень важно для нынешней американской администрации. Поэтому я думаю, вот эти две задачи будет решать Трамп в ходе этой встречи.

Насколько положительным является тот факт, что сначала Дональд Трамп встретится с Петром Порошенко, а потом с Владимиром Путиным?

— В этом отношении позитивным является то, что появиться возможность представить свое видение ситуации и, возможно, как-то повлиять на понимание этой ситуации американской стороной.

Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.