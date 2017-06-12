Сжиженный газ из США невыгоден рынку ЕС - Корольчук

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Польшу из Соединенных Штатов прибыл танкер с сжиженным газом. Это первая партия американского топлива для Восточной и Северной Европы, и еще один шаг к построению независимой от России системы добычи и транспортировки газа.

Украина тоже постепенно уменьшает долю российского топлива. Так, по словам президента Украины Петра Порошенко, в этом году импорт из России ядерного топлива сократится до 45% общего баланса потребления.

Перспективу топливной независимости Украины и ЕС прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна вважати прибуття танкера свідоцтвом енергетичної незалежності Європи? RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Европа перед выбором: газ из США или контракты с "Газпромом"

— Насправді я думаю, що це поспішні висновки. Великі наміри американських компаній поставляти зріджений газ в Європу, це відомий факт. Заяви, є будівництво терміналів, з одного з них і поставляється газ в тому числі в Польщу. І це, фактично, один термінал поки що, який функціонує, принаймні, наполовину, його ще продовжують будувати, який займається поставками в Європу, Латинську Америку, Азію, Японію. Але говорити про те, що ми маємо справу зі стабільними поставками, це зарано. Тому що є контракт польської компанії, яка виступає оператором LND-терміналу, з катарської компанією. Але в більших обсягах. І на жаль, просто Польща не здатна просто сьогодні викуповувати по відповідних цінах цей газ. Тому що його ціна сьогодні, от на даний момент, складає понад 350 доларів. Відповідно, що це означає? Це означає те, що, звичайно, дешевше купити тоді чи норвезький газ, чи російській газ, чи навіть газ, який поступає з Голландії. Він десь має ціну сьогодні 240-240 доларів, на 100 доларів дешевше. Тому це більше такий політичний крок, виконання договорів, зобов'язань, які є, і більше того, дійсно намагання Польщу, до речі, як країни-власника LND-термінала, створити, підтримати такий образ, що він функціонує, може забезпечити поставки газу і в Польщу, і в інші країни.

І власне, тут цікавий момент для України, тому що поляки займаються абсолютно серйозно питанням, щоби організувати поставки інших обсягів газу, які вони там можуть закуповувати на європейських ринках. Той же, наприклад, норвезький газ, для поставок його в Україну. І тут виникне питання, який смисл нам купувати газ, який буде дорожчий? Щоби ми не опинилися в ситуації, коли нам нав'яжуть такі поставки, як, до речі, фактично, і Польща, і Литва, ще інші сусіди наші також частково опинилися в такій ситуації, коли в них є договори з компаніями постачальниками. От в даному випадку у Польщі це Катар і США, і вони зобов'язані цей газ купувати. Але він дорогий. І в принципі, по великому рахунку, також щодо того, що зараз великі обсяги газу поставляються на європейський ринок, це дійсно така ілюзія, оманлива ситуація, тому що в минулому році, було поставлено 500 мільйонів кубометрів. Тобто півмільярда кубометрів газу. Це в основному в Іспанію, в Португалію і в Італію були поставки. І не можна сказати, що це такий великий прорив. Тому що, знову ж таки, в минулому році десь 1,5 мільярда кубометрів було поставлено до Латинської Америки, а цього року в січні місяці почалися поставки до Японії, і там ціна уже більше, фактично, до 400 доларів. В Японії завжди дорога ціна, і в тому числі на зріджений газ. Вони, фактично, тільки такі поставки здійснюють. Вони ж окремо від материка, від трубопровідної інфраструктури. Тому говорити про те, що для американців ринок чи Польщі, чи європейський, він більш цікавий, ніж азійський, тобто Китай, Японія, Індія. І там можна більше заробити. Це поки що, я думаю, однозначно питання не на користь європейського ринку. Чому часто ціна, по якій вони продають, от і в Іспанію йшли поставки, і в Португалію за ціною приблизно 200-230 доларів. Але приблизно більше 100 доларів дотує уряд США, якщо так можна сказати. Тому що видобуток газу, а це сланцевий газ, який в основному нарощується його видобуток в США, він дорожчу має собівартість. Включно з доставкою вже до Європи. І от державні органи США плюс сьогоднішня політика нинішнього президента Трампа, вона полягає в тому, щоби, власне, підтримувати власного видобувника газу, в тому числі і сланцевого, нарощувати експортний потенціал. І тому такі дотації будуть, я думаю, залишатися на попередньому рівні, можливо, навіть зростати. І це дасть змогу американським компаніям нарощувати експорт газу. Але повторююся, це більше може стосуватися азійського регіону, на другому місці — латиноамериканський регіон, а Європа буде поки що пасти задніх, і тому Польща не є таким показником, що це серйозний крок.

Ви сказали: можуть Україну зобов'язати. А зобов'язання в обмін на що? Канал Ruptly TV на Youtube Взрыв газопровода в США

— Це може бути просто контракт, як от у нас був контракт з Росією, з "Газпромом", де ми зобов'язувалися викуповувати певні обсяги газу, ми його скасували, "бери або плати" цю умову. Попередня така інформація є. Але от в даному випадку може просто підписати контракт і зобов'язатися викуповувати певні обсяги газу, але ціна може бути закріплена абсолютно інша. Тобто вона просто буде дорожча. До речі, і в Польщі, вони стикнулися з тим, що вони катарський газ зобов'язані по контракту викуповувати по більшій ціні, тому що там штрафні санкції, якщо менша ціна. Тому я думаю, щоб ми не потрапили просто в таку історію, що ми підпишемо цей договір, ніби то диверсифікація поставок, альтернатива, альтернативні джерела, а це буде супердорогий газ, який ми просто будемо оплачувати вже з кишені всіх українців, переплачувати.

Щодо ядерного палива, чесно кажучи, я не зрозумів, хто ввів в оману нашого президента Порошенка, тому що далеко не половину обсягу в минулому році поставляла компанія "Вестенхауз" ядерного палива. Там дійсно були поставки на рівні 30%. Але це, знову ж таки, це було зумовлено виключно тим, що ці поставки здійснювалися наперед. Тобто "Енергоатом" закуповував додаткові обсяги ядерного палива наперед. Тобто вже на 2017-ий рік. І більше того, і в цьому році така сама практика здійснюється. Ми закуповуємо наперед, уже на 2018-ий рік. В середньому, я вам скажу, по року вийде десть приблизно 20% максимум, менше навіть я думаю, 15% — це той обсяг палива, який постачає "Вестенхауз". Бо навіть ці такі оптимістичні заяви, що і в цьому році буде 45% малоймовірно, чесно вам скажу. Тому що "Вестенхауз" сьогодні переживає такі цікаві часи, банкрутство, перегляди позицій на тому ж східноєвропейському ринку поставок палива.

Тобто в Україні не всі можуть використовувати це паливо?

— Поки що Південноукраїнська АЕС і Запорізька АЕС, є плани на Рівненьску АЕС. Але знову ж таки, говорити навіть про те, що будуть реально реалізовані будуть плани по розширенню цієї, використання цього палива на інших блоках, поки що зарано.

Скільки часу потрібно Україні, аби повністю позбутися залежності від російського палива? REUTERS Gleb Garanich Украина: "партия войны" идет в наступление

— Імпортуємо фактично 15 мільярдів кубометрів газу. Тобто нам треба наростити видобуток власний газу на такий обсяг, щоб ми позбулися взагалі імпорту і російського, і європейського газу. А якщо зведемо хоча би до п`яти мільярдів закупки імпортного газу, то це взагалі буде чудово, тому що ми дійсно тоді зменшимо залежність. Але треба розуміти, виходячи з того, що ми 15 мільярдів закуповуємо сьогодні. А в нас промисловість вдвічі зменшила споживання газу порівняно з 2013-им роком, і втричі — порівняно з 2010-им роком.

Тобто в нас тоді промисловості не буде, не буде надходжень в бюджет, податків, відповідно, ми не зможемо підтримувати свою соціальну сферу, інші питання, виділяти гроші. Оце ключове завдання. Тобто не скорочувати споживання газу, а розвивати промисловість, яка буде споживати цей газ і нарощувати саме його використання.

Ранее политоло Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение Стокгольмского арбитража по контракту с "Газпромом" смогут использовать против Тимошенко исключительно в политической сфере.

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Также эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.