РИА Новости Украина

В Италии палата депутатов приняла поправку в закон, совсем недавно (25 мая) утвержденный Региональным судебным заседанием (TAR), по которому директорами национальных музеев в Италии не могут быть неграждане Италии, даже если это специалисты мирового уровня. Под его действие подпали 5 директоров крупнейших учреждений культуры. Чем руководствовались судебные власти — интересами национальной культуры или формальным проитальянским национализмом?

Комментарий независимого журналиста Марко Фонтаны (Marco Fontana) для Sputnik:

"Нужно реформировать надзорные органы, которые по закону принимают решение о судьбе глав музеев и которых больше заботит политическая составляющая, а не защита культурных ценностей. Теперь окончательное решение будет принимать Совет министров страны. Но пока в проигрыше все — и зарубежные специалисты, и Италия, подорвавшая свою репутацию культурной Мекки всего мира. Похоже, Италия заинтересована только в мигрантах, а высоквалифицированных специалистов она к себе впускать не хочет.



Изначально Региональные административные суды высказали очень много замечаний по "реформе музеев", инициатором которой стал бывший в то время премьером Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi). Эта реформа дала возможность назначать иностранцев управляющими итальянских музеев.



Региональные административные суды сочли невозможным допускать неитальянцев к конкурсу на должности управляющих. Кроме того, они предъявили претензии к тому, как проводятся устные собеседования: обычно они проходят "за закрытыми дверьми", а как минимум дважды они проводились удаленно — по скайпу, что несовместимо с принципами прозрачности и равенства.



Министр культуры Италии Дарио Франческини (Dario Franceschini) и представители Демократической партии сразу же высказались против этой идеи, которая, фактически, отменяет реформу Маттео Ренци.



Фабио Маттеи (Fabio Mattei), президент Национальной ассоциации административных судей, заявил, что, фактически, назначение иностранных управляющих запрещена итальянскими законами. Если кто-то хочет открыть дверь для Европы — и мы поддерживаем такое решение, заявляет Маттеи — нужно менять законы, а не Региональные административные суды.



На самом деле, ответственность должен нести итальянский правящий класс. Например, законотворцы, как это часто бывает, не в состоянии писать ясные законы, которые бы не противоречили существующему законодательству. Судьи же часто пользуются своим возможностью интерпретировать (законы), чего, в теории, наша правовая система им не позволяет".

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