МИД дал отчет о трех днях безвиза с Евросоюзом

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. За три дня безвизового режима с Евросоюзом никаких осложнений при пересечении украинцами границ со странами ЕС не было, заявил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, пересечение границы украинцами, имеющими биометрические паспорта, со странами Евросоюза, происходит "системно и без осложнений".

"Сейчас акцент наш направлен на то, чтобы осуществлять мониторинг, как проводится пересечение границы гражданами Украины с биометрическими паспортами и как работает безвиз под углом зрения, есть ли определенные трудности, осложнения, есть ли проблемы, которые могли бы помешать гражданам Украины воспользоваться безвизом", — пояснил он.

По поводу украинцев, которым отказывали во въезде в страны ЕС, он подчеркнул, что таких единицы.

"Каких-то фактов, которые бы свидетельствовали, что отказано из-за неспособности доказать цель (поездки) или других аргументов, пока не можем констатировать", — подытожил Кирилич.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Введение безвизового режима Украины с ЕС

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.