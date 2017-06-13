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    Общество

    МИД дал отчет о трех днях безвиза с Евросоюзом

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (579)

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    В МИД сообщили, что пересечение границы украинцами, имеющими биометрические паспорта, со странами Евросоюза, происходит "системно и без осложнений".
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. За три дня безвизового режима с Евросоюзом никаких осложнений при пересечении украинцами границ со странами ЕС не было, заявил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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    По его словам, пересечение границы украинцами, имеющими биометрические паспорта, со странами Евросоюза, происходит "системно и без осложнений".

    "Сейчас акцент наш направлен на то, чтобы осуществлять мониторинг, как проводится пересечение границы гражданами Украины с биометрическими паспортами и как работает безвиз под углом зрения, есть ли определенные трудности, осложнения, есть ли проблемы, которые могли бы помешать гражданам Украины воспользоваться безвизом", — пояснил он.

    По поводу украинцев, которым отказывали во въезде в страны ЕС, он подчеркнул, что таких единицы.

    "Каких-то фактов, которые бы свидетельствовали, что отказано из-за неспособности доказать цель (поездки) или других аргументов, пока не можем констатировать", — подытожил Кирилич.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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