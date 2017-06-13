Безвиз с ЕС. Блинов: Пограничники – отмирающая профессия

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

С наступлением "безвиза" украинцы массово пользуются новой привилегией. Только за 11 июня, в первые сутки действия безвизового режима между Украиной и ЕС, западные границы Украины пересекли 53 428 человек. Это на 7% больше среднесуточного пассажиропотока в 2017 году, сообщили в Государственной фискальной службе.

Наибольшее количество пассажиров выехало через пограничные пункты пропуска в Львовской области – 25 031 человек, пишет ЦТС. В среднем в сутки по Львовской таможне этот показатель составляет 23 680 человек. Через Закарпатскую область выехали 17 961 пассажиров при среднесуточном показателе 14 009 человек.

Четырех граждан Украины не пустили в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории иностранных государств во время предыдущих поездок.

Воспользовался безвизовой опцией и финансовый аналитик Андрей Блинов, который поделился подробностями своего путешествия на своей странице в Facebook.

"Пограничники – отмирающая профессия.

Протестировали всей семьей автоматический погранконтроль в Борисполе для обладателей биометрики: общаешься исключительно с машиной, но рядом пока что стоит пограничник (как бы чего не вышло).

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Сначала на первом устройстве прикладываешь биометрическую страницу паспорта, потом следующее устройство сканирует роговицу и, вероятно, изучает лицо. В целом процедура занимает 1 мин. (опытный погранец быстрее справляется).

А с детьми машина не справилась… Пошли по старинке.

В любом случае это временно. Технологии идут вперед, и скоро все подобные операции будут выполнять исключительно машины. Главное — чтобы границ поменьше…", — сообщил Блинов.