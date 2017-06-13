Польские работодатели опасаются оттока украинцев при безвизе

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. После отмены виз для украинцев, путешествующих в страны Европейского союза, Польша должна улучшить условия для трудоустройства украинских работников; специалисты опасаются, что приезжающие граждане Украины для работы будут выбирать рынки труда западных стран, сообщает "Радио Польша" со ссылкой на представителя "Союза работодателей Польши".

По мнению Лукаша Козловского из "Союза работодателей Польши", на данный момент польское законодательство позволяет иностранцам легально устроиться на работу, однако, это не значит, что часть украинцев не решится работать нелегально, но на Западе.

"Их можно понять, учитывая большую диспропорцию между заработками в западных странах и Польше. Поэтому это могут быть рискованные решения, но очень выгодные в финансовом плане", — приводит издание слова Козловского.

Польские работодатели считают, что власть должна стремиться к привлечению украинских граждан к работе именно на польском рынке, а этого можно достичь, как отмечается, лишь делая трудовое законодательство более либеральным.

Смотрите также: Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.