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13.06.201712:53
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    Аналитика и комментарии

    Что с валютой: евро дорожает из-за безвиза, доллар дешевеет из-за Трампа

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    Европа открывает для украинцев свои границы (574)

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    Не искушенные в зарубежных поездках украинцы в ближайшее время станут массово скупать европейскую валюту – на этом наверняка попробуют нагреть руки валютные спекулянты, которые взвинтят курс евро на наличном рынке.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

    Одним из условий для пересечения границы с Евросоюзом является наличие определенного суточного минимума валюты на человека. В разных странах этот минимум исчисляется по разному. К примеру, в Венгрии это 3 евро в сутки, а в Бельгии – 95, хотя в среднем, европейские страны требуют, чтобы у человека была сумма, эквивалентная 45-50 евро в день.

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    МИД Украины / Facebook
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    Если человек не располагает достаточной суммой денег, его могут завернуть прямо на границе, не пустив в долгожданный Евросоюз. Украинцы, регулярно посещающие Европу, это правило прекрасно знают и наперед запасаются как наличной, так и безналичной валютой.

    Однако если в Европу в ближайшее время впервые поедут сотни тысяч украинцев, это неминуемо отразится на валютном рынке. В последние годы со стороны власти неслась такая массированная пропаганда райской жизни в Европе, поэтому, не исключено, что многие украинцы продадут последнее, чтобы оказаться в долгожданном Евросоюзе.

    Несмотря на массовый пиар безвиза, уровень знаний украинцев о правилах пересечения границы с ЕС остается достаточно низким. Мало кто знает, что необходимые 50 евро в день не обязательно иметь на руках, можно воспользоваться тревел-чеками, выпиской из банка о наличии соответствующей суммы.

    Кроме того, не обязательно иметь при себе евро, на границе можно показать эквивалентную сумму в долларах, швейцарских франках, британском фунте или другой международно конвертируемой валюте. Кроме того, если путешественник намерен остаться в стране, с которой он пересек украинской границу (к примеру, в Румынии или Польше) и имеет оттуда обратный билет, то его могут пропустить с местными леями или злотыми.

    Пока украинцы  массово не потянулись к европейской границе, поэтому ажиотажа у валютных киосков не наблюдается. Безвизовым режимом воспользовались пока, в основном, регулярные путешественники. По данным МИД на 23.00, 11 июня всего в ЕС въехало 56 627 граждан Украины, из них – 11 237 с биометрическими паспортами, в том числе 1 682 – без виз. Таким образом, из общей массы украинцев, которые пересекли границу с ЕС, только 2,8% воспользовались правом безвизовых поездок.

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    Что будет после того, как власть раструбит в СМИ об успехах безвиза и счастливых путешествиях "пересічних" украинцев, пока никто спрогнозировать не может. Ведь к массовому наплыву украинцев не готовы даже контрольно-пропускные пункты на границе.

    По состоянию на 11 июня, границу пересекло приблизительно такое же количество людей, как и в предыдущие выходные. Однако после того, как украинцы захотят воспользоваться "перемогой", продадут последнее и поедут массово в Европу работать нелегалами "на клубнике", с этим не справятся ни КПП, ни валютный рынок. И это при том, что объективных причин для резкого подорожания не наблюдается.

    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Украина Николай Ивченко, если подорожание наличного евро произойдет, то оно будет иметь ситуативный характер и в ближайшее время курс стабилизируется. По его прогнозу, максимальный скачок наличного евро возможен на уровне 10-15%.

    "Гораздо больше причин для повышения курса евро по отношению к доллару. В США стране разгорается политический кризис, над президентом Трампом нависла угроза импичмента. Хоть она маловероятна, но это может существенно повлиять на курс доллара. Соответственно, позиции евро на валютном рынке укрепятся", — считает Ивченко.

    Эксперт советует желающим поехать Европу заранее позаботиться о соответствующей сумме, что позволит избежать услуг спекулянтов. Ивченко отрицает возможность дефицита наличного евро. По его словам, в случае повышенного спроса банки смогут привезти недостающую сумму, поэтому если ажиотаж на евровалюту и произойдет, то он будет только искусственный спекулятивный характер.

    Управляющий директор "Кредит Оптима Банк" Игорь Львов также считает, что наличного евро в Украине вполне достаточно.

    "Ежедневный объем торгов долларом на межбанке составляет 50 млн, ежедневный объем торгов евро составляет 10-15 миллионов, кроме того, активные запасы делает Нацбанк, закупая валюту, валюты в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности в наличной валюте", - заявил эксперт.

    Банкир отмечает тенденцию роста спроса на евро наличном рынке. По его данным,  за последние годы объемы наличных операций в евровалюте выросли в 1,5-2 раза. Общий объем евро в валютообменных операциях вырос с 15% до 20%, что связано с ростом популярности рабочей миграции украинцев в Европу.

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    Эксперт советует при поездках в Европу класть яйца в разные корзины, иметь на руках как наличную, так и безналичную валюту.

    "Если нет достаточно евро, не беда. Можно купить доллары, показать их на границе, если спросят, и потом уже обменять по нормальном курсу на евро в стране прибытия", – советует финансист.

    Финансовый аналитик Виталий Шапран рекомендует украинцам поменьше использовать наличную валюту, поскольку она мало используется в Европе.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
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    "Использовать наличку неудобно, ее могут выкрасть, ее можно потерять, кроме того, в Лондоне или Берлине не принято рассчитываться наличкой, большинство операций проводится с помощью банковской карточки. Как по мне, гораздо удобней открыть карточный валютный счет в украинском банке, получить выписку счета и спокойно путешествовать по Европе. Если кто-то не доверяет украинским банкам, то можно открыть счет в банках с европейским капиталом. Как по мне, это намного надежнее, чем ехать в Евросоюз с большим объемом налички", – считает эксперт.

    По его словам, популярность евро растет как среди украинского бизнеса, так и со стороны населения, которые таким образом реагирует на изменение внешнеполитического курса страны.

    "В последнее время мы наблюдаем рост спроса среди европейских инвесторов на долговые ценные бумаги, номинированных в гривне. На рынок ценных бумаг постепенно заходит европейский капитал", - сообщил эксперт.

    На фоне роста популярности европейской валюты свои позиции стала сдавать валюта американская. Так, если 8 мая за доллар на наличном рынке просили 26,4 гривны, то 12 июня уже 25,95. По словам Николая Ивченко, доллар ослабевает уже не первый месяц на фоне политического кризиса в США и в дальнейшем его позиции могут еще больше ослабнуть на мировом и украинском валютном рынке.

    Эксперт Игорь Львов видит в этом все-таки внутренние причины.

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    "В последние месяцы были благоприятные макроэкономические факторы. Был рост ВВП, рос экспорт, улучшила свои позиции химия, АПК, при этом импорт падал. Однако такая тенденция продлится не долго. В бюджете курс доллара заложен на уровне 27,20 гривен. Плюс нужно рассчитываться за газ и по кредитам МВФ. Думаю, к концу года курс составит 27,5 гривен", – отметил эксперт.

    Экономист Виталий Скаршевский считает, что гривна не будет расти из-за бедности населения и государства, которому не выгодно укрепление курса национальной валюты.

    Национальный Банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Дальнейшее укрепление может негативно повлиять на доходную часть бюджета, так как 40% доходов зависит от обменного курса (НДС и акцизы на импортные товары, ввозная пошлина и другие).

    Также, дальнейшее укрепление гривны негативно повлияет на экспортеров, так уменьшится их выручка в гривне. с августа начнутся закупки импортных энергоносителей (газа, угля) для подготовки отопительного сезона, а также сбора урожая. Этот сезонный фактор последних три года работает как часы.

    С осени может существенно уменьшиться валютная выручка от металлургической отрасли, так как уже сейчас начали снижаться мировые цены на продукцию металлургии, а осенью это снижение цен может ускориться. В декабре опять повторится ситуация, когда из бюджета будет выплачено 3 среднемесячных суммы и, вероятно, пенсия за 2 месяца (как это было в 2015 и 2016 годах), что еще больше подстегнет девальвационные и инфляционные процессы. Все эти факторы указывают на то, что нынешнее укрепление гривны сезонное и, соответственно, временное. С осени ревальвация гривны сменится на привычную для нас девальвацию", – считает эксперт.

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