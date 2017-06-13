Что с валютой: евро дорожает из-за безвиза, доллар дешевеет из-за Трампа

AFP/THOMAS COEX

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

Одним из условий для пересечения границы с Евросоюзом является наличие определенного суточного минимума валюты на человека. В разных странах этот минимум исчисляется по разному. К примеру, в Венгрии это 3 евро в сутки, а в Бельгии – 95, хотя в среднем, европейские страны требуют, чтобы у человека была сумма, эквивалентная 45-50 евро в день.

Если человек не располагает достаточной суммой денег, его могут завернуть прямо на границе, не пустив в долгожданный Евросоюз. Украинцы, регулярно посещающие Европу, это правило прекрасно знают и наперед запасаются как наличной, так и безналичной валютой.

Однако если в Европу в ближайшее время впервые поедут сотни тысяч украинцев, это неминуемо отразится на валютном рынке. В последние годы со стороны власти неслась такая массированная пропаганда райской жизни в Европе, поэтому, не исключено, что многие украинцы продадут последнее, чтобы оказаться в долгожданном Евросоюзе.

Несмотря на массовый пиар безвиза, уровень знаний украинцев о правилах пересечения границы с ЕС остается достаточно низким. Мало кто знает, что необходимые 50 евро в день не обязательно иметь на руках, можно воспользоваться тревел-чеками, выпиской из банка о наличии соответствующей суммы.

Кроме того, не обязательно иметь при себе евро, на границе можно показать эквивалентную сумму в долларах, швейцарских франках, британском фунте или другой международно конвертируемой валюте. Кроме того, если путешественник намерен остаться в стране, с которой он пересек украинской границу (к примеру, в Румынии или Польше) и имеет оттуда обратный билет, то его могут пропустить с местными леями или злотыми.

Пока украинцы массово не потянулись к европейской границе, поэтому ажиотажа у валютных киосков не наблюдается. Безвизовым режимом воспользовались пока, в основном, регулярные путешественники. По данным МИД на 23.00, 11 июня всего в ЕС въехало 56 627 граждан Украины, из них – 11 237 с биометрическими паспортами, в том числе 1 682 – без виз. Таким образом, из общей массы украинцев, которые пересекли границу с ЕС, только 2,8% воспользовались правом безвизовых поездок.

Читайте также: Соцсети о безвизе: тут бы коммуналку заплатить, какой там кофе в Братиславе

Что будет после того, как власть раструбит в СМИ об успехах безвиза и счастливых путешествиях "пересічних" украинцев, пока никто спрогнозировать не может. Ведь к массовому наплыву украинцев не готовы даже контрольно-пропускные пункты на границе.

По состоянию на 11 июня, границу пересекло приблизительно такое же количество людей, как и в предыдущие выходные. Однако после того, как украинцы захотят воспользоваться "перемогой", продадут последнее и поедут массово в Европу работать нелегалами "на клубнике", с этим не справятся ни КПП, ни валютный рынок. И это при том, что объективных причин для резкого подорожания не наблюдается.

Как отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Украина Николай Ивченко, если подорожание наличного евро произойдет, то оно будет иметь ситуативный характер и в ближайшее время курс стабилизируется. По его прогнозу, максимальный скачок наличного евро возможен на уровне 10-15%.

"Гораздо больше причин для повышения курса евро по отношению к доллару. В США стране разгорается политический кризис, над президентом Трампом нависла угроза импичмента. Хоть она маловероятна, но это может существенно повлиять на курс доллара. Соответственно, позиции евро на валютном рынке укрепятся", — считает Ивченко.

Эксперт советует желающим поехать Европу заранее позаботиться о соответствующей сумме, что позволит избежать услуг спекулянтов. Ивченко отрицает возможность дефицита наличного евро. По его словам, в случае повышенного спроса банки смогут привезти недостающую сумму, поэтому если ажиотаж на евровалюту и произойдет, то он будет только искусственный спекулятивный характер.

Управляющий директор "Кредит Оптима Банк" Игорь Львов также считает, что наличного евро в Украине вполне достаточно.

"Ежедневный объем торгов долларом на межбанке составляет 50 млн, ежедневный объем торгов евро составляет 10-15 миллионов, кроме того, активные запасы делает Нацбанк, закупая валюту, валюты в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности в наличной валюте", - заявил эксперт.

Банкир отмечает тенденцию роста спроса на евро наличном рынке. По его данным, за последние годы объемы наличных операций в евровалюте выросли в 1,5-2 раза. Общий объем евро в валютообменных операциях вырос с 15% до 20%, что связано с ростом популярности рабочей миграции украинцев в Европу.

Смотрите также: "Следующая остановка — НАТО". Соцсети взорвались фотожабами на безвиз

Эксперт советует при поездках в Европу класть яйца в разные корзины, иметь на руках как наличную, так и безналичную валюту.

"Если нет достаточно евро, не беда. Можно купить доллары, показать их на границе, если спросят, и потом уже обменять по нормальном курсу на евро в стране прибытия", – советует финансист.

Финансовый аналитик Виталий Шапран рекомендует украинцам поменьше использовать наличную валюту, поскольку она мало используется в Европе.

"Использовать наличку неудобно, ее могут выкрасть, ее можно потерять, кроме того, в Лондоне или Берлине не принято рассчитываться наличкой, большинство операций проводится с помощью банковской карточки. Как по мне, гораздо удобней открыть карточный валютный счет в украинском банке, получить выписку счета и спокойно путешествовать по Европе. Если кто-то не доверяет украинским банкам, то можно открыть счет в банках с европейским капиталом. Как по мне, это намного надежнее, чем ехать в Евросоюз с большим объемом налички", – считает эксперт.

По его словам, популярность евро растет как среди украинского бизнеса, так и со стороны населения, которые таким образом реагирует на изменение внешнеполитического курса страны.

"В последнее время мы наблюдаем рост спроса среди европейских инвесторов на долговые ценные бумаги, номинированных в гривне. На рынок ценных бумаг постепенно заходит европейский капитал", - сообщил эксперт.

На фоне роста популярности европейской валюты свои позиции стала сдавать валюта американская. Так, если 8 мая за доллар на наличном рынке просили 26,4 гривны, то 12 июня уже 25,95. По словам Николая Ивченко, доллар ослабевает уже не первый месяц на фоне политического кризиса в США и в дальнейшем его позиции могут еще больше ослабнуть на мировом и украинском валютном рынке.

Эксперт Игорь Львов видит в этом все-таки внутренние причины.

Читайте также: Мнение: менять доллар на евро в привязке к гривне — глупо

"В последние месяцы были благоприятные макроэкономические факторы. Был рост ВВП, рос экспорт, улучшила свои позиции химия, АПК, при этом импорт падал. Однако такая тенденция продлится не долго. В бюджете курс доллара заложен на уровне 27,20 гривен. Плюс нужно рассчитываться за газ и по кредитам МВФ. Думаю, к концу года курс составит 27,5 гривен", – отметил эксперт.

Экономист Виталий Скаршевский считает, что гривна не будет расти из-за бедности населения и государства, которому не выгодно укрепление курса национальной валюты.

"Дальнейшее укрепление может негативно повлиять на доходную часть бюджета, так как 40% доходов зависит от обменного курса (НДС и акцизы на импортные товары, ввозная пошлина и другие).



Также, дальнейшее укрепление гривны негативно повлияет на экспортеров, так уменьшится их выручка в гривне. с августа начнутся закупки импортных энергоносителей (газа, угля) для подготовки отопительного сезона, а также сбора урожая. Этот сезонный фактор последних три года работает как часы.



С осени может существенно уменьшиться валютная выручка от металлургической отрасли, так как уже сейчас начали снижаться мировые цены на продукцию металлургии, а осенью это снижение цен может ускориться. В декабре опять повторится ситуация, когда из бюджета будет выплачено 3 среднемесячных суммы и, вероятно, пенсия за 2 месяца (как это было в 2015 и 2016 годах), что еще больше подстегнет девальвационные и инфляционные процессы. Все эти факторы указывают на то, что нынешнее укрепление гривны сезонное и, соответственно, временное. С осени ревальвация гривны сменится на привычную для нас девальвацию", – считает эксперт.