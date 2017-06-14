В Евросоюзе отменяют плату за роуминг

КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. В Евросоюза с 15 июня отменяется плата за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Начиная с завтрашнего дня, 15 июня 2017 года, больше не будет взыматься плата за роуминг в Евросоюзе", — говорится в релизе.

Граждане Евросоюза, которые путешествуют внутри ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что они платят и дома, уточняется в сообщении.

Новые правила не предназначены для "постоянного роуминга", когда клиент, живущий в одной стране, становится абонентом мобильной связи в другой стране ЕС, где более низкая стоимость услуг. Кроме того, предполагаются специальные правила для тарифов с безлимитным интернетом.

Согласно ранее опубликованным материалам Еврокомиссии, клиент может пользоваться бесплатным роумингом, пока он чаще или активнее использует свой мобильный телефон в стране проживания, а не за ее пределами в ЕС. Если же в течение четырех месяцев клиент проводит большую часть времени за границей и большая часть мобильных услуг потребляется им за границей, чем дома, то компания-оператор может связаться с таким клиентом и попросить объяснить ситуацию в течение 14 дней. Если клиент продолжит активнее пользоваться телефоном за границей, компания-оператор может начать взимать небольшие сборы за роуминг, говорилось в материалах ЕК.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина начала переговоры с Евросоюзом по отмене платы за роуминг для украинцев.