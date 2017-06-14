наверх
14.06.201717:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Евросоюзе отменяют плату за роуминг

    (обновлено: )159
    Граждане Евросоюза, которые путешествуют внутри ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что они платят и дома.
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. В Евросоюза с 15 июня отменяется плата за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС, говорится в сообщении Совета ЕС.

    Участница митинга сторонников Евросоюза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Связь отходит на второй план: отмена платы за роуминг в ЕС

    "Начиная с завтрашнего дня, 15 июня 2017 года, больше не будет взыматься плата за роуминг в Евросоюзе", — говорится в релизе.

    Граждане Евросоюза, которые путешествуют внутри ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что они платят и дома, уточняется в сообщении.

    Новые правила не предназначены для "постоянного роуминга", когда клиент, живущий в одной стране, становится абонентом мобильной связи в другой стране ЕС, где более низкая стоимость услуг. Кроме того, предполагаются специальные правила для тарифов с безлимитным интернетом.

    Согласно ранее опубликованным материалам Еврокомиссии, клиент может пользоваться бесплатным роумингом, пока он чаще или активнее использует свой мобильный телефон в стране проживания, а не за ее пределами в ЕС. Если же в течение четырех месяцев клиент проводит большую часть времени за границей и большая часть мобильных услуг потребляется им за границей, чем дома, то компания-оператор может связаться с таким клиентом и попросить объяснить ситуацию в течение 14 дней. Если клиент продолжит активнее пользоваться телефоном за границей, компания-оператор может начать взимать небольшие сборы за роуминг, говорилось в материалах ЕК.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина начала переговоры с Евросоюзом по отмене платы за роуминг для украинцев.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    На рубеже. Позиции ВСУ в промзоне Авдеевки
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы