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    Общество

    ВОЗ: ситуация с вакцинацией в Украине худшая в Евросоюзе

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    По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Украине Марте Эверард, среди 53 стран в Украине ситуация с вакцинацией самая тяжелая.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украинцы не проводят вакцинацию, поэтому по сравнению с другими странами Европы в Украине самая тяжелая ситуация с предотвращением инфекционных заболеваний, заявила во время брифинга представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Марте Эверард.

    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014
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    "В Украине ситуация тяжелая по сравнению с другими регионами Европы. Среди 53 стран в Украине ситуация самая тяжелая", — заявила Эверард.

    В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак отметила, что более 50% детей в Украине не сделали прививок от болезней.

    Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной, что в Украине 7 лет не было вакцинации

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