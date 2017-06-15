ВОЗ: ситуация с вакцинацией в Украине худшая в Евросоюзе

AFP 2014

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украинцы не проводят вакцинацию, поэтому по сравнению с другими странами Европы в Украине самая тяжелая ситуация с предотвращением инфекционных заболеваний, заявила во время брифинга представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Марте Эверард.

"В Украине ситуация тяжелая по сравнению с другими регионами Европы. Среди 53 стран в Украине ситуация самая тяжелая", — заявила Эверард.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак отметила, что более 50% детей в Украине не сделали прививок от болезней.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной, что в Украине 7 лет не было вакцинации.