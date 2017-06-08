наверх
08.06.201704:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Режиссер Оливер Стоун объяснил, зачем снял фильм про Путина

    (обновлено: )601
    На кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года. По его словам, основной целью картины является не допустить ухудшения отношений между РФ и США.
    Режиссер Оливер Стоун
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине он пытается не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США.

    С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.

    В интервью изданию Star Tribune о цели своей картины Стоун заявил: "Это критически важно для США — понять другую точку зрения".

    Путин о войне с США. Видео
    Канал на Youtube SHOWTIME
    Путин о "горячей войне" с США: этого никто не пережил бы

    "Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", — сказал он.

    Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к российскому президенту. Ранее Стоун подвергался обвинениям в антиамериканизме за фильм о конфликте в Украине, а также за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом.

    У Стоуна также поинтересовались мнением относительно интервью, которое на прошлой неделе взяла у президента РФ журналистка телеканала NBC Мегин Келли.

    "Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним (Путиным – Ред.) и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей", — сказал Стоун, отметив, что в отличие от нее российский президент "знал то, о чем говорил".

    При этом он назвал стиль ее интервью "как из пулемета", подразумевая большое количество вопросов.

    Читайте также: РФ И США договорились о возобновлении диалога по стабильности

    "Я не журналист. Я снимаю кино, и у меня был другой подход", — сказал Стоун.

    Интервью Путин на NBC было показано в воскресенье в вечерний "прайм-тайм". Однако в эфир попали лишь 10 минут беседы, которые были серьезно смонтированы. Почти все вопросы журналистки касались так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США. Путин в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их бездоказательными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом. Видео
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара
    Ополченцы "ЛНР". Архивное фото
    Донбасс: обострение на луганском направлении