Встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для СМИ - Песков

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Вероятная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти и без традиционного заявления для представителей СМИ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее Песков сообщил, что "два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге – это может стать хорошим поводом для их встречи". Посол США в России Джон Теффт, в свою очередь, заявлял об отсутствии договоренности о встрече Путина и Трампа, в том числе на "большой двадцатке".

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"Только встреча", — сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий" про заявление для прессы.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.