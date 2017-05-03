О чем пишут в мире 3 мая: разговор Путина и Трампа, Мэй - "сложная женщина"

РИА Новости Украина

Телефонный разговор Путина и Трампа

Ведущие мировые СМИ, в числе которых Wall Street Journal, Washington Post, Washington Times, Hill, New York Times, USA Today, Guardian, Times, Independent и другие, пишут о состоявшемся накануне телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа "носила деловой и конструктивный характер". При этом отмечалось, что стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии. Помимо этого, президенты "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".

"Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и зашли слишком далеко и, что все стороны должны делать все, что могут, чтобы покончить с насилием. Разговор был очень хорошим, он включал обсуждение безопасных зон, или зон деэскалации, для достижения продолжительного мира, по гуманитарным и прочим причинам", — приводят СМИ заявления Белого дома. Телефонный разговор президентов длился около 30 минут, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с деталями звонка. "Телефонный разговор длился около 30 минут, он был инициирован Путиным", — пишет издание со ссылкой на чиновника, который отметил, что в ходе разговора не было достигнуто прорыва. Как пишет газета Times, этот разговор двух глав государств стал первым после того, как США нанесли удар по базе в Сирии, который "охладил отношения между Москвой и Вашингтоном". "Телефонный разговор Трампа и Путина был направлен на то, чтобы преодолеть разрыв последних недель и начать налаживать отношения более тесного сотрудничества", — пишет New York Times.

Намерения сторонников Меланшона во II туре выборов

Две трети сторонников крайне левого движения "Непокорившаяся Франция" и его главы Жан-Люка Меланшона, выбывшего из президентской гонки, не поддержат во втором туре выборов считающегося фаворитом центриста Эммануэля Макрона. Об этом пишут многие мировые СМИ, среди них Monde, Parisien, Huffington Post, Echos, Soir, Guardian. Всего в опросе приняли участие порядка 213 тысяч членов движения. За поддержку Макрона высказались только 34,83% респондентов. 36,12% опрошенных заявили, что проголосуют против всех, бросив в урну чистый бюллетень, а 29,05% — воздержатся от голосования.

"Принимая во внимание глубокую приверженность "Непокорившейся Франции" к принципам равенства, свободы и братства, голосование за "Национальный фронт" не являлось вариантом опроса", — приводит газета Monde отрывок из коммюнике движения. Как отмечает газета Parisien, вечером 23 апреля, в день проведения первого тура президентских выборов, Меланшон не дал инструкций своим сторонникам в отношении голосования во втором туре. Это вызвало критику в политическом сообществе, поэтому позднее он предостерег от совершения ужасной ошибки – голосования за соперницу Макрона – кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Минюст США не будет предъявлять обвинения полицейским, убившим афроамериканца

Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинения сотрудникам полиции, связанным с убийством афроамериканца в городе Батон-Руж, штат Луизиана, в июле прошлого года, пишет газета Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. Житель города Батон-Руж Алтон Стерлинг был застрелен полицией 5 июля 2016 года. Видеозапись убийства Стерлинга появились в интернете. На нем видно, как двое полицейских повалили на землю мужчину, затем один из офицеров полиции практически в упор выстрелил в него. После этого случая, а также после убийства в Миннесоте еще одного афроамериканца во многих городах США начались акции протеста. В Батон-Руж во время протестов полиция задержала более 100 человек. Как сообщили источники издания, в течение суток Минюст США планирует сообщить о закрытии расследования. Семья Стерлинга также еще не была проинформирована по поводу решения министерства.

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"Нам не сообщали ни слова, семью также не уведомляли по поводу последних данных об этом деле", — заявил представить адвокатов семьи Стерлингов Райан Джулисон. Как пишет издание, этот случай станет первым, когда Минюст под руководством Джеффа Сешнса, отказывается от преследования сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых ведется расследование в противоправных действиях.

Мэй заявила, что Юнкер посчитает ее "чертовски сложной женщиной".

Речь идет о переговорах по Brexit, пишут зарубежные СМИ, такие как Guardian, Mirror, Sun, Daily Mail, Telegraph, Financial Times, Washington Post и другие. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает жестко и последовательно защищать права граждан Великобритании в переговорах по выходу из Европейского союза.

"В ходе кампании за лидерство в Консервативной партии один из моих коллег охарактеризовал меня как "чертовски сложную женщину", и я говорила, что следующий, кто с этим столкнется, будет Жан-Клод Юнкер", — заявила она в интервью телеканалу Би-би-си. Как отмечает газета Independent, в ходе интервью Мэй подтвердила свое намерение работать в течение полного срока до 2022 года, если победит на выборах 8 июня. Она также отметила, что переговоры по Brexit "будут жесткими".

В США арестовали популярного латиноамериканского певца

Многие мировые СМИ (Guardian, USA Today, LA Daily News, Pais и другие) пишут о том, что известный латиноамериканский певец Луис Мигель был арестован в американском Лос-Анджелесе. Речь идет о неисполнении Мигелем условий контракта и невыплате его экс-менеджеру 1 миллиона долларов. Причиной выдачи ордера на арест стала третья подряд неявка певца для дачи показаний. В итоге исполнитель сам пришел в суд через две недели после того, как был выдан ордер на его арест, и остался под стражей. Позднее издание Los Angeles Daily News со ссылкой на службу маршалов США сообщило, что певец был выпущен под залог. Мигель считается одним из самых популярных певцов в Латинской Америке и носит прозвище Солнце Мексики. Как пишут СМИ, за свою карьеру он несколько раз становился обладателем наград премии "Грэмми" и продал более 100 миллионов копий альбомов.