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    Корнейчук: Трамп доведет "Большую сделку" до конца

    (обновлено: )46840
    Системность и последовательность Трампа на посту президента США дает надежду, что "Большую сделку" по Сирии и Украине все же доведут до логического завершения, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    РИА Новости Украина

    Последние действия президента США Дональда Трампа показывают, что он активно выполняет свое предвыборное обещание о борьбе с ИГИЛ, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Он указывает: во-первых, на майском саммите Трамп добился официального присоединения НАТО к антиигиловской коалиции. Во-вторых, "мы увидели дипломатическую изоляцию одного из спонсоров ИГИЛ Катара со стороны ориентированных на США Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ. И это результат недавнего визита Трампа на Ближний Восток".

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    "Плюс — перезапущенные отношения между США и Турцией, что также поможет в войне с ИГИЛ. И заслуга Трампа", – сообщил эксперт.

    Таким образом, продолжил Корнейчук, можно отметить системность Трампа в своей работе.

    "А значит есть надежда, что "Большая сделка" по Сирии-Украине между Трампом-Путиным будет доведена до логического завершения. Как бы не пытались ставить "палки в колеса" демократы в США и Порошенко, забывший, что он просто марионетка Вашингтона…", – написал аналитик.

    РИА Новости Украина
    политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    Напомним, в понедельник, 5 июня, в арабском мире разразился дипломатический скандал. Четыре государства – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ –  объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие.

    В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких, как "Аль-Каида"* и "Исламское государство".

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    Сам Катар уже назвал разрыв дипломатических отношений неоправданным и отверг все обвинения о вмешательстве в дела других государств.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя решение арабских государств, призвал стороны "сесть вместе за стол переговоров и устранить разногласия". Американский дипломат отметил, что Вашингтон готов помочь сохранить единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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