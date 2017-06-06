Корнейчук: Трамп доведет "Большую сделку" до конца

РИА Новости Украина

Последние действия президента США Дональда Трампа показывают, что он активно выполняет свое предвыборное обещание о борьбе с ИГИЛ, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Он указывает: во-первых, на майском саммите Трамп добился официального присоединения НАТО к антиигиловской коалиции. Во-вторых, "мы увидели дипломатическую изоляцию одного из спонсоров ИГИЛ Катара со стороны ориентированных на США Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ. И это результат недавнего визита Трампа на Ближний Восток".

Читайте также: Туалетная бумага "Трамп": безграничная мягкость

"Плюс — перезапущенные отношения между США и Турцией, что также поможет в войне с ИГИЛ. И заслуга Трампа", – сообщил эксперт.

Таким образом, продолжил Корнейчук, можно отметить системность Трампа в своей работе.

"А значит есть надежда, что "Большая сделка" по Сирии-Украине между Трампом-Путиным будет доведена до логического завершения. Как бы не пытались ставить "палки в колеса" демократы в США и Порошенко, забывший, что он просто марионетка Вашингтона…", – написал аналитик.

РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Напомним, в понедельник, 5 июня, в арабском мире разразился дипломатический скандал. Четыре государства – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ – объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие.

В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких, как "Аль-Каида"* и "Исламское государство".

Читайте также: Почему британские спецслужбы слабы против террористов?

Сам Катар уже назвал разрыв дипломатических отношений неоправданным и отверг все обвинения о вмешательстве в дела других государств.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя решение арабских государств, призвал стороны "сесть вместе за стол переговоров и устранить разногласия". Американский дипломат отметил, что Вашингтон готов помочь сохранить единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.