О чем пишут в мире: Трамп против мэра Лондона, теракт в Мельбурне

РИА Новости Украина



Разрыв дипотношений с Катаром

Крупнейшие международные СМИ (Washington Post, Guardian, Financial Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal) пишут о том, что Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

"Дипломатический кризис разразился в Персидском заливе, когда страны разорвали связи с Катаром", — пишет Guardian.

"Катар – проблемный ребенок залива", — пишут СМИ.

Газета Financial Times со ссылкой на источники публикует статью о том, что Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до 1 миллиарда долларов.

Новый доклад о "российских хакерах"

В центре внимания мировых СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Guardian) оказался засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Доклад был опубликован порталом Intercept.

По информации издания New York Times, в докладе говорится о двух вероятных российских кибератаках, осуществленных якобы главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). Как сообщает издание Wall Street Journal, по этому делу была арестована 25-летняя Риэлити Виннер, государственный подрядчик, которая подозревается в передаче секретных документов СМИ.

По данным газеты Washington Post, Виннер арестовали в субботу, но об этом стало известно лишь в понедельник, сразу после публикации доклада порталом Intercept.

Названы имена террористов

В понедельник стали известны имена двоих исполнителей теракта в Лондоне, эта тема сразу заняла передовицы известных зарубежных изданий (Telegraph, Guardian, Financial Times, Wall Street Journal).

По данным газеты Telegraph, 27-летний Хурам Шазад Батт, вероятно, был предводителем троих террористов, врезавшихся в толпу на автомобиле. Как сообщает издание Independent, Батт был известен полиции и МИ-5, но, согласно имеющимся сведениям, о планирующейся атаке известно не было.

"Соседи заявили, что его рвение к исламскому экстремизму показали населению в документальном фильме по телевизору, который назывался "Джихадисты по соседству", - пишет Wall Street Journal.

По данным издания Independent, властям не был известен второй предполагаемый преступник Рашид Редуан, имя третьего подозреваемого пока не называется.

Трамп критикует мэра Лондона

Крупнейшие мировые СМИ пишут о том, как президент США Дональд Трамп прокомментировал решение властей Лондона не повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, в результате которой погибли семь человек, 48 были ранены, а также последовавшую реакцию мэра Лондона Садика Хана.

Как написал Трамп, "мэр Лондона говорит, что причины волноваться нет". Как пишет газета Guardian, Трамп в своем обращении к Хану "неправильно цитировал мэра Лондона". Хан указал Трампу на ошибку, но тот обвинил его в "жалком оправдании". В ответ Хан призвал отменить визит Трампа в Великобританию.

"Хан сказал, что Трамп был не прав по многим вопросам и что его государственный визит не должен состояться", — пишет газета.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией.

Смертельный инцидент в Мельбурне

СМИ (Guardian, Wall Street Journal, New Zealand Herald, Australian) пишут об инциденте в австралийском Мельбурне, в ходе которого злоумышленник застрелил мужчину и взял в заложники женщину.

По данным газеты Australian, были слышны около 20 выстрелов после того, как женщину взяли в заложники. Также стало известно, что злоумышленник был досрочно освобожден из тюрьмы. Газета Independent сообщает, что полиция застрелила нападавшего в ходе операции, а женщину удалось спасти. Полиция классифицировала произошедшее как "акт терроризма", сообщает издание New Zealand Herald.

REUTERS AAP/David Crosling Атака в Мельбурне

"Власти заявили, что они классифицируют смертельную осаду в Мельбурне как акт терроризма, хотя они не нашли прямой связи правонарушителя и (террористической группировки) "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за атаку", - пишет Wall Street Journal.