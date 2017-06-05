Трамп еще не осознал, что занимает должность президента сверхдержавы – Яли

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Заявление президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения раскритиковали едва ли не все мировые лидеры.

Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Терезой Мэй и главой канадского правительства Джастином Трюдо. Объяснил свою позицию и предложил начать переговоры о подготовке нового климатического соглашения. Однако все политики выразили разочарование и отказали в подготовке нового соглашения.

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Французский президент из-за этого решения американского коллеги выступил со специальным телеобращением к народу. Он заявил, что Дональд Трамп сделал историческую ошибку и добавил, что "США повернулись спиной к миру". Раскритиковал это решение своего преемника и Барак Обама. Он заявил, что даже при отсутствии американского лидерства в данном вопросе, надеется на американцев, которые сохранят планету для будущих поколений.

Последствия, в том числе политические, решения США выйти из Парижского климатического соглашения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Максим Яли/Facebook Максим Яли. Архивное фото

Есть объяснение, почему Дональд Трамп пошел на выход из Парижского климатического соглашения? Это больше экономика, это свое видение каких-то изменений на планете, или все же здесь политика?

— Политика здесь занимает как раз ключевое место и объясняет подобный шаг, на самом деле, достаточно прогнозируемый, Дональда Трампа, потому что выход из Парижского соглашения, которое, кстати, должно было начать свое действие с 2020 года, это уже к вопросу об экологических последствиях, было одним из его предвыборных обещаний. Другой вопрос, что за время, которое уже прошло, его помощники, советники должны были объяснить ему последствия не только для Америки, но и для всего мира, в первую очередь экологии, и последствий негативных. Но еще почему это не является новостью, прекрасно известно, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о том, что все утверждения экологов, ученых о климатических изменениях, глобальном потеплении, являются ничем иным, как выдумкой, и делаются специально для того, чтобы ослабить американскую экономику. То есть, если говорить более конкретно о причинах, заставивших его принять решение, красноречивее всего об этом указывает его цитата по этому поводу: "Меня выбирали президентом граждане Питсбурга, а не Парижа". А Пистбург — это как раз крупный индустриальный центр США. То есть он ориентируется на своих избирателей, которые и обеспечили ему победу, а именно — средний класс. И как раз так называемые синие воротнички так называемого ржавого пояса, где индустриальные предприятия закрываются, в том числе не только благодаря глобализации, но и деиндустриализации, вывозу предприятий индустриальных в другие страны. И он также говорил о том, что этот договор усиливает позиции Индии и Китая, основных конкурентов США с точки зрения Дональда Трампа. То есть четко, это не стратегическое решение, я бы назвал, а тактическое, которое призвано сейчас повысить его рейтинги и поддержку, которая стремительно продолжает падать в ходе продолжающегося и набирающего обороты скандала о связях Дональда Трампа с Кремлем во время предвыборной кампании, и увеличить свою поддержку у основного электората.

Как это решение скажется на отношениях США с Европой?

— Это еще один шаг, следствием которого будет обострение и ухудшение отношений с Европой. Я напомню, что согласно этому соглашению США должны были бы инвестировать, условно говоря, обходилось бы казне США в 100 миллиардов долларов ежегодно. Что также является обоснованием бизнесмена Дональда Трампа. Другой вопрос, что он еще полностью не осознает, что занимает должность не директора какой-то корпорации экономической, а президента главной, единственной сверхдержавы мира, которая должна задавать тон всему миру по преодолению глобальных проблем. И в этом еще одна скажем так, его стратегическая ошибка, которая повлечет и ухудшение отношений с европейскими странами, потому что выход из этого соглашения делает Парижский договор абсолютно бессмысленным. Потому что, естественно, другие страны не будут ему следовать, это был очень сложный компромисс, потому что его подписали страны, которые независимо от их экономического развития, то есть многим это развивающимся экономикам, в том числе так же, как и Украине, которая очень сильно еще индустриально зависима и от вредных производств экономика, было бы даже большие последствия негативные. И как уже можно судить из реакции европейских лидеров, лидеров ведущих стран Европы и мира, это была негативная реакция.

Очевидно, что Трамп обговаривал и предупреждал своих партнеров и по G7, и по НАТО, что он собирается принять это решение. И как раз та негативная реакция, в частности Ангелы Меркель после встречи с ним, была, я уверен, обоснована и этим намечающимся решением. То, что он собирался его уже принять, я уверен, поставил в известность своих европейских партнеров заранее, тем самым подчеркнув, что их позиция для него не имеет никакой ценности особой, и то, что он считает выгодным для Америки, является для него приоритетом, и позиция даже ключевых партнеров и по НАТО, и по G7 не имеет в этом плане для него никакого решающего значения.

А статус США сверхдержавы в таком случае может пострадать? Например, в той же сфере соблюдения климатических норм. Кто может стать таким лидером климатических условий?

— Да никто не может, на самом деле. Этот статус достигается в первую очередь экономическим лидерством, военно-политическим, технологическим. Это ключевые критерии, которые дают характеристику подобного статуса. Другой вопрос, что главная страна, мировой лидер, а США, безусловно, являются и первой экономикой, и военной силой, и технологическим лидером, подразумевает также моральные обязательства и лидерство в продвижении идей общемировых по улучшению, по сохранению той же экологии, если мы говорим о климате. И этот тон задавал предыдущий президент Барак Обама, который шел на болезненные компромиссы и невыгодные, с экономической точки зрения, решения для самих США, если это подразумевало стратегический выигрыш для всего человечества, чем являлся как раз и Парижский договор. А Дональд Трамп, как он сам заявил: "Я думаю только об Америке". А весь мир, как говорится, подождет. То есть подобное решение является, я бы сказал, имиджевым ударом для США в целом, как мирового лидера по преодолению глобальных проблем человечества.

Ранее председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "ГС" подчеркнула, что не все американцы поддерживают инициативу Трампа по выходу из Парижского климатического соглашения, в США даже прошел марш протеста.